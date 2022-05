Storyblok lève 47 millions de dollars pour son CMS headless

L'entreprise autrichienne avait déjà levé 11 millions de dollars début 2021. Désormais présente dans plus de 130 pays, elle affiche des références comme Renault, mais aussi Amazon ou encore Adidas.

Après cinq ans d'existence, Storyblok conclut une seconde levée de fonds de 47 millions de dollars entamée au mois de décembre 2021. Anciennement salariés d'une agence de développement Web, les deux fondateurs autrichiens de Storyblok, Dominik Angerer et Alexander Feiglstorfer, ont lancé en 2017 un CMS headless. Ce système de gestion de contenu permet d'afficher du contenu sur n'importe quel appareil via une API. Le but est de permettre aux développeurs et aux marketeurs de collaborer main dans la main. Dominik Angerer estime que son CMS leur fait économiser 60% de leur temps. La maintenance des sites web, des périphériques mobiles, de l'IoT ou encore du métavers est facilitée.

Plus de 1 000 partenaires

L'entreprise avait déjà suscité l'attention des investisseurs 3VC et Firstminute Capital avec une levée de 11 millions de dollars en février 2021. Avec cette première levée de fonds, ses effectifs sont passés de deux à plus de 150, elle a pu s'étendre à l'international avec une implantation dans 38 pays, et a doublé le nombre de ses utilisateurs. L'entreprise a débuté des collaborations avec plus de 1 000 partenaires. Grâce à ces résultats encourageants, Mubadala Capital et HV Capital ont rejoints les investisseurs existants afin d'apporter leur soutien financier lors de cette seconde levée de fonds.

74 000 développeurs et marketeurs utilisent aujourd'hui ses services dans plus de 130 pays. Parmi ses utilisateurs, on peut trouver le champion automobile français Renault, mais aussi Amazon, Netflix ou encore Adidas. Les ambitions de Dominik Angerer ne s'arrêtent pas là, il compte travailler avec Sony ou encore Neuralink. Les nouvelles mises à jour permettront d'accélérer l'innovation en matière de personnalisation des services. L'expansion internationale va aussi se poursuivre : l'objectif est de doubler le nombre d'utilisateurs en gagnant des parts de marché aux Etats-Unis, en Europe ainsi qu'en Asie-Pacifique (zone APAC) ; des versions en mandarin et en japonais sont déjà disponibles.