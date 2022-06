Slack passe à l'ère du coworking digital en temps réel

La messagerie collaborative de Salesforce continue de booster son environnement de digital headquarter. Jusqu'ici limités à l'audio, les appels informels s'enrichissent d'un espace de travail en visioconférence.

Salesforce veut faire de Slack un levier pour numériser intégralement les sièges sociaux d'entreprise. Cette ambitieuse stratégie a été dévoilée lors du dernier événement mondial de l'éditeur californien (Dreamforce) en octobre 2021 dans la foulée du rachat de Slack pour 27 milliards de dollars l'été précédent. Résultat : la messagerie collaborative a plus que jamais pour vocation de digitaliser les relations de travail, l'enjeu étant de minimiser les contraintes liées au distanciel qui, selon Slack, concernent désormais 66% des travailleurs du savoir.

Pour relever ce défi, Slack a depuis multiplié les nouveautés : Slack Connect pour ouvrir la messagerie à des acteurs extérieurs ne disposant pas de compte sur la plateforme, Slack Clips pour partager en mode asynchrone des enregistrements audio, vidéo et / ou d'écran afin de réduire les tunnels de visioconférences, et, enfin, Slack Huddles pour lancer à tout moment des meetings audio avec partage d'écran depuis n'importe quel canal. A l'occasion de son événement annuel, Slack Frontiers, qui se tient ce 22 juin, Slack annonce son intention de transformer Huddles en espace de coworking. Une évolution dont le lancement est prévu à la mi-automne.

La visioconférence devient spontanée

Dans cette nouvelle version, Huddles introduira la possibilité, en option, de lancer des communications en visioconférence. De quoi améliorer ses cas d'usage au premier rang desquels la digitalisation des collaborations spontanées, par exemple pour résoudre rapidement un problème. Mais aussi celle des rencontres informelles se tenant historiquement dans les couloirs ou autour de la machine à café.

Autre nouveauté prévue dans Huddles : la possibilité pour deux utilisateurs de partager simultanément leur écran respectif et d'en surligner si besoin les éléments saillants à la souris. Un fil de discussion pourra être ouvert en parallèle. Un thread dans lequel les participants pourront faire des commentaires en direct et surtout répliquer les contenus évoqués ou partagés à l'écran : fichiers, notes, liens, captures... Le tout sera ainsi sauvegardé dans Slack, et restera donc accessible ensuite via le chanel correspondant et le moteur de recherche de la plateforme.

Quelques clients en test

Evidemment, le choix de développer Huddles ne tient pas au hasard. "Huddles est très vite devenue la fonctionnalité avec l'adoption la plus rapide de toute l'histoire de Slack. Des millions d'utilisateurs échangent chaque semaine par ce biais. Elle a notamment été adoptée par Amazon, Expedia, Intuit ou encore Paypal", commente Olivia Grace, directeur senior des produits Digital Headquarters chez Slack.

"Le fait de pouvoir partager deux écrans simultanément facilite l'analyse et la résolution en temps réel de problème en mode collaboratif"

La nouvelle version de Huddles a déjà été testée auprès d'un tout petit nombre de clients. "Nous avons pu constater qu'elle répondait à des cas d'usage très divers, du brainstorming et l'idéation à la préparation d'entretien client en passant par la collaboration avec des agences de design externe en vidéo", détaille Olivia Grace. "Le fait de pouvoir partager deux écrans simultanément facilite l'analyse et la résolution en temps réel de problème en mode collaboratif. C'est le cas dans l'ingénierie, mais aussi dans la finance pour comparer les comptes ou les budgets. Sachant qu'il est également possible d'enregistrer en audio ou vidéo l'ensemble d'une séquence avec le double partage d'écran et d'envoyer cette enregistrement à une autre équipe si besoin."

Conçus pour accueillir jusqu'à 50 personnes, les Huddles sont comparables à des salles de conférence virtuelles. Au sein d'un même compte Slack, les utilisateurs peuvent immédiatement voir celles qui sont actives et qui y contribuent, et éventuellement décider d'y apporter leur pierre. En termes de logique ergonomique, on se rapproche un peu des rooms de Discord. Un vrai tour de force dans l'univers du collaboratif BtoB.