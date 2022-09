Le français Pigment lève 65 millions d'euros pour remplacer Excel

La plateforme de planification financière compte désormais s'imposer au niveau mondial comme un outil de gestion d'entreprise incontournable.

Fondé en 2019 à Paris, Pigment boucle une série B de 65 millions d'euros. Réalisée auprès d'IVP et de Meritech Capital, elle porte à 165 millions d'euros le total des fonds levés par la société depuis sa création. Suite à cette opération, Pigment entend s'imposer comme une plateforme de planification financière incontournable en lieu et place d'Excel, à la fois en Europe et aux Etats-Unis. "Notre ambition est de créer un leader mondial de la donnée en mode SaaS depuis la France, sur le modèle de ce qu'Algolia, ContentSquare ou Datadog ont réalisé dans leurs domaines respectifs", explique Eléonore Crespo, co-fondateur et co-CEO de Pigment.

L'éditeur articule sa solution autour d'une console de data visualisation full web. S'adressant à la fois aux équipes financières, de revenu management, de gestion RH, ainsi qu'aux directions générales, elle génère en temps réel des tableaux de bord de consolidation et de prédiction financière. Pour parvenir à ce résultat, Pigment est équipé de passerelles vers diverses applications d'entreprise : Hubspot, Looker, NetSuite, Salesforce, Stripe, Tableau, Workday, Zendesk... L'outil s'interface par ailleurs avec les principaux data lake du marché au premier rang desquels Amazon S3, Databricks ou Snowflake. Une fois créés, les rapports pourront être partagés au sein des équipes impliquées.

"Face à la crise actuelle, nous souhaitons accompagner nos clients, à l'image de Danone, à aborder les enjeux de la comptabilité carbone"

"Nous avons pour objectif de créer un écosystème de partenaires qui pourront se baser sur notre offre pour développer leur activité", ambitionne Eléonore Crespo. Pour l'heure, la solution compte une trentaine d'intégrations dans sa galerie d'applications. Autre enjeu : signer des accords avec des fournisseurs de données en vue d'enrichir les tableaux de bord par des informations externes complémentaires.

En attendant, Pigment enregistre une nette accélération de sa croissance en 2022. L'éditeur revendique un chiffre d'affaires multiplié par cinq en six mois, et un volume de clients multiplié par dix en un an pour atteindre plus d'une centaine aujourd'hui. Parmi ses principales références figurent Blablacar, Deliveroo, Figma, Ïdkids, Ledger, ManoMano, PayFit ou encore Webhelp. "Face à la crise actuelle, nous souhaitons accompagner nos clients, à l'image de Danone, à aborder les enjeux de la comptabilité carbone, et plus largement de la comptabilité environnementale", insiste Eléonore Crespo.

Avec 160 collaborateurs au dernier pointage, Pigment entend recruter 100 nouveaux salariés dans les 12 prochains mois. Représentant la moitié de son effectif, sa R&D demeurera installée au sein de son siège parisien. A l'international, la société a ouvert des bureaux à Londres, New York et Boston. "D'autres sites seront inaugurés en Europe dans les 12 prochains mois", promet Eléonore Crespo. Après l'Angleterre, Pigment a notamment l'Allemagne et les Pays nordiques dans le viseur.