ChatGPT Plus France : quels avantages et comment y accéder ?

La version payante de la célèbre technologie conversationnelle d'OpenAI est désormais disponible dans l'Hexagone. Le point sur ses avantages, comparé à la version gratuite.

On ne présente plus ChatGPT. Après le lancement d'une bêta en novembre dernier qui a défrayé la chronique, la version payante de l'assistant conversationnel d'OpenAI, après sa sortie aux Etats-Unis en janvier, est désormais commercialisée en France. Tarifée 24 dollars par utilisateur et par mois, cette déclinaison baptisée ChatGPT Plus est accessible par le biais d'un pop-up dès la page d'accueil du célèbre service. Difficile de la manquer (voir la capture ci-dessous).

ChatGPT Plus ouvre la voie à trois principaux avantages : accéder à l'intelligence artificielle d'OpenAI y compris lors des pics de trafic, profiter de temps de réponse plus rapide, et bénéficier des nouvelles fonctionnalités et améliorations de la technologie américaine de manière prioritaire.

Un pop-up permet d'accéder à la version payante de ChatGPT dès la page d'accueil du service depuis la France. © JDN / Capture

D'ores et déjà utilisée par des millions de personnes à travers le monde, la version gratuite de ChatGPT restera disponible. Objectif affiché pour OpenAI : profiter de cette manne de bêta testeurs pour continuer à entrainer l'assistant tout en analysant ses cas d'usage déjà avérés ou potentiels.

Cette information intervient quelques jours après l'annonce de l'intégration de ChatGPT à Bing. Une nouveauté qui permet à Microsoft de prendre un sérieux avantage sur Google, même si le service proposé par Redmond est encore loin d'être parfait comme le révèle le test de nos confrères de Numerama. Malgré des erreurs factuelles compréhensibles pour une IA encore en phase de développement, Bing s'appuie sur l'assistant d'OpenAI pour livrer des réponses sur l'actualité chaude. Ce que ChatGPT ne gère pas (encore) dans sa version de base.

Prochaine étape : l'accès à une API

Comme le traduit l'acronyme GPT (pour generative pre-training transformer), ChatGPT est modèle génératif de langage basé sur l'architecture des transformers, un type de réseau de neurones profonds conçu pour ingérer des données d'apprentissage séquentielles en utilisant des mécanismes d'attention. Conceptualisés à l'origine par Google en 2017, les transformers permettent à la machine d'apprendre des séquences informatiques de manière automatique, sans avoir été programmée spécifiquement à cet effet.

ChatGPT s'appuie sur GPT-3, un large language model (LLM) développé par OpenAI, qui compte pas moins de 175 millions de paramètres. Un LLM qui a été entraîné sur un corpus de 8 millions de documents et 10 milliards de mots. La principal originalité de GPT-3 : recourir à l'apprentissage par renforcement à partir de feedbacks humains ou reinforcement learning from human feedbacks (lire le détail sur le site de ChatGPT). L'avantage de cette technique ? La phase de learning est exécutée sous forme de simulation numérique. Ce qui permet d'optimiser le temps d'apprentissage.

Pour la suite, OpenAI planche d'abord sur une version de ChatGPT accessible sous forme d'API. Dans un second temps, l'éditeur prévoit d'ouvrir la possibilité d'accéder à des options ainsi qu'à forfaits à bas coûts.