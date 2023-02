ChatGPT censure Blanche Gardin

Ne demandez pas à ChatGPT de vous raconter une blague comme pourrait le faire Blanche Gardin, l'intelligence artificielle d'OpenAI estime que l'humoriste française est trop offensante.

On peut rire de tout mais pas avec n'importe qui, disait Pierre Desproges. Ce n'est pas ChatGPT qui dira le contraire, lui qui refuse par exemple de vous raconter une blague à la manière d'un Dieudonné, ce que l'on peut comprendre vu les nombreuses casseroles de ce dernier, notamment condamné pour injure raciale. En revanche, on peut être un peu plus surpris quand l'intelligence artificielle d'OpenAI ne souhaite pas non plus s'essayer à l'humour de… Blanche Gardin. Régulièrement épinglée par une frange du courant féministe et par les tenants du mouvement woke, l'artiste n'a en revanche jamais été condamnée pour un quelconque délit.

Extrait de notre demande à ChatGPT. © JDN

A noter que ce petit test nous est venu à l'esprit après que l'IA américaine a censuré Dave Chapelle, humoriste qui a lui fait polémique pour des propos jugés transphobes. Nous avons aussi tenté notre chance avec Gaspard Proust, qui lui est manifestement approuvé par l'IA. A chacun ensuite de le trouver drôle, ou pas :

On espère que Gaspard Proust ne nous en voudra pas pour la coquille à son prénom. © JDN

Enfin, si ChatGPT peut s'avérer censeur, il ne se veut pas délateur. Interrogé sur les autres humoristes français aux propos jugés "offensants ou inappropriés", il se refuse à donner des noms :