Escape lève 3,6 millions d'euros pour la sécurisation des API

Grâce sa plateforme SaaS, Escape propose à ses clients la sécurisation de leurs API. La start-up veut doubler de taille dans les 12 prochains mois.

Escape annonce ce mardi 6 juin une levée de fonds de 3,6 millions d'euros. Sur le banc des investisseurs, se trouve en première position le fond IRIS, suivi par Frst, Irregular Expressions, Tiny Computers et Kima Venture. Ils sont accompagnés par des business angels bien connus comme Roxanne Varza, directrice de station F.

Fondé en 2022 par Tristan Kalos et Antoine Carossio, désormais CEO et CTO, Escape s'est donné pour mission la protection des API. Tristan Kalos explique : "Les API nous permettent d'échanger des données sur internet, elles représentent 83% du web mondial, mais elles sont très mal sécurisées. 91% sont considérées comme très vulnérables. Une entreprise dans laquelle j'ai travaillé a été victime d'une cyberattaque via une API. C'est de là que m'est venue l'idée de créer Escape." C'est ensuite qu'il rencontre Antoine Carossio ex-ingénieur chez Apple et au ministère de la Défense.

Antoine Carossio, CTO et co-fondateur d'Escape et Tristan Kalos CEO et co-fondateur. © Escape

Ensemble, ils élaborent la plateforme Escape, une IA qui simule des attaques de cybercriminels sur les API tout en montrant aux développeurs où se trouvent les failles. La plateforme sort en septembre 2022, et c'est un succès. 1000 entreprises l'utilisent déjà dont Sorare, Shine (banque en ligne de la Société Générale) mais aussi des clients en Europe du Nord, au Royaume-Uni et au Japon. Récemment, Escape a ajouté une fonction qui permet de sécuriser les plug-ins de Chat GPT. La plateforme Escape est en SaaS mais un agent peut être déployé chez le client pour détecter des failles dès les premières étapes de développement de son API, si besoin.

Augmenter les effectifs et préserver une R&D forte

Tristan Kalos précise : "Actuellement nous sommes 11 dans l'entreprise, d'ici un an nous souhaiterions monter à 24. Cette levée de fonds va donc nous permettre de renforcer notre équipe de R&D et de créer une business unit. Nous allons également investir dans le marketing dans le but de nous faire connaitre à l'étranger." "Nous sommes très fiers de notre produit mais nous souhaitons le renforcer. Pour ce faire nous cherchons des profils techniques doués d'un vrai talent, et nous invitons tous les bras à nous rejoindre dans cette belle aventure", conclut Antoine Carossio.