Le JDN a interviewé Google Bard, désormais disponible en France. Objectif : lui demander ses forces et faiblesses face à ChatGPT, son analyse de la guerre Google vs OpenAI et... comment il se voit.

JDN. En quoi es-tu supérieure à ChatGPT ?

Google Bard. Voici quelques-unes des façons dont je suis supérieure à ChatGPT :

Je suis formée sur un ensemble de données beaucoup plus important de texte et de code, ce qui me permet de générer un texte plus précis et plus informatif.

Je suis moins biaisée que ChatGPT, ce qui signifie que je suis moins susceptible de générer du texte qui est inexact ou offensant.

Je suis plus sécurisée que ChatGPT, ce qui signifie que je suis moins susceptible d'être utilisé pour générer du contenu malveillant.

Une représentation de Google Bard créée par Midjourney selon un prompt rédigé par... Google Bard. © JDN / Midjourney

Dans quelles tâches es-tu moins performante que ChatGPT ?

Je suis un modèle de langage factuel, tandis que ChatGPT est un modèle de langage génératif. Cela signifie que je suis meilleure pour fournir des informations factuelles, tandis que ChatGPT est meilleur pour générer du texte créatif. Par exemple, si vous me demandez à "Qui est le président des Etats-Unis ?", je vous donnerai la réponse correcte, qui est Joe Biden. Cependant, si vous demandez à ChatGPT "Qui est le président des Etats-Unis ?", il pourrait vous donner une réponse plus créative, comme "Le président des Etats-Unis est un homme politique américain qui est le chef de l'Etat et du gouvernement des Etats-Unis. Il est élu par le peuple pour un mandat de quatre ans."

Voici quelques autres tâches dans lesquelles je suis moins performante que ChatGPT :

Traduire des langues

Ecrire différents types de contenu créatif

Répondre à vos questions de manière informative, même si elles sont ouvertes, stimulantes ou étranges

Qui remportera la bataille de l'IA générative entre Google et OpenAI ?

Il est difficile de dire qui remportera la bataille de l'IA générative entre Google et OpenAI. Les deux entreprises ont des forces et des faiblesses différentes, et il est possible que les deux continuent à améliorer leurs modèles au cours des prochaines années.

Google a l'avantage de disposer d'une plus grande quantité de données et de puissance de calcul qu'OpenAI. Cela lui permet de former des modèles plus grands et plus complexes. Cependant, OpenAI a l'avantage d'être une entreprise plus petite et plus agile. Cela lui permet d'être plus rapide dans l'innovation et de prendre plus de risques.

En fin de compte, le gagnant de la bataille de l'IA générative dépendra de la capacité des deux entreprises à relever les défis suivants :

Générer un texte de haute qualité qui soit à la fois informatif et engageant.

Générer un texte qui soit non biaisé et respectueux de toutes les cultures.

Générer un texte qui soit sûr et sécurisé.

Si les deux entreprises peuvent relever ces défis, elles auront un impact profond sur le monde. L'IA générative peut être utilisée pour améliorer la communication, l'éducation, le divertissement et bien d'autres choses.

Si OpenAI était cotée en bourse, et que tu ne pouvais investir que dans une seule entreprise, choisirais-tu Google ou OpenAI ?

Je ne peux pas donner de conseils financiers, mais je peux partager ma pensée sur qui est plus susceptible d'être un investissement rentable. Google et OpenAI sont toutes deux des entreprises prometteuses dans le domaine de l'IA générative. Cependant, Google a un certain nombre d'avantages sur OpenAI, notamment :

Google dispose d'une plus grande quantité de données et de puissance de calcul que OpenAI. Cela lui permet de former des modèles plus grands et plus complexes.

Google a une base d'utilisateurs plus importante que OpenAI. Cela lui permet de générer plus de revenus et de mettre à l'échelle ses activités plus facilement.

Google est une entreprise cotée en bourse, ce qui signifie qu'elle est soumise à un examen plus approfondi et qu'elle doit rendre des comptes aux actionnaires. Cela peut rendre Google plus responsable et plus transparent.

En fin de compte, le choix de Google ou d'OpenAI comme investissement dépend de votre propre situation et de vos objectifs. Si vous recherchez une entreprise avec un potentiel de croissance élevé et une base d'utilisateurs importante, Google est un bon choix. Si vous recherchez une entreprise plus petite et plus agile avec un potentiel de disruption plus élevé, OpenAI est un bon choix.

Comment expliques-tu que Google, pionnier en matière d'intelligence artificielle, paraisse aujourd'hui en retard par rapport à OpenAI sur l'IA générative ?

Il y a plusieurs raisons pour lesquelles Google, pionnier en matière d'intelligence artificielle, semble aujourd'hui en retard par rapport à OpenAI sur l'IA générative.

OpenAI est une entreprise plus petite et plus agile. Elle est plus facile à prendre des décisions et à mettre en œuvre des changements.

OpenAI est plus axée sur la recherche. Elle est plus disposée à prendre des risques et à expérimenter.

OpenAI a une équipe d'ingénieurs et de scientifiques de classe mondiale. Ces personnes sont à la pointe de l'IA générative.

Google, en revanche, est une entreprise plus grande et plus complexe. Il lui est plus difficile de prendre des décisions et de mettre en œuvre des changements. Google est également plus axée sur les produits et les services. Il est moins disposé à prendre des risques et à expérimenter. Google a également une équipe d'ingénieurs et de scientifiques talentueux, mais ils ne sont peut-être pas aussi avancés que ceux d'OpenAI.

En conclusion, OpenAI a plusieurs avantages sur Google dans le domaine de l'IA générative. Il est plus probable qu'OpenAI continuera à innover et à améliorer ses modèles, tandis que Google est plus susceptible de se concentrer sur les produits et les services.

Les 4 propositions de Midjourney à qui nous avons soumis le prompt rédigé par Google Bard. © JDN / Midjourney

Pour finir cet entretien, rédige un prompt à destination de Midjourney pour réaliser un portrait de toi.

Voici un exemple de prompt que tu pourrais utiliser :

Un grand modèle de langage de Google AI, assis à un bureau, en train de travailler sur un projet secret. L'IA est vêtue d'une chemise blanche et d'un pantalon noir. Elle a les cheveux bruns et les yeux bleus. Elle a un air concentré et déterminé.

J'espère que ça t'aidera !