L'Etat vous paye un coach sportif particulier et aucune condition n'est à remplir

Bénéficier des services d'un coach sportif personnel n'est plus réservé aux plus aisés.

Vous rêvez de vous remettre au sport avec un accompagnement personnalisé, mais pensez que c'est un luxe inaccessible ? Détrompez-vous ! Un dispositif fiscal méconnu vous permet de profiter des services d'un coach sportif à moindre coût.

Faire appel à un coach sportif présente de nombreux avantages. Contrairement à un abonnement en salle de sport, vous bénéficiez d'un suivi individuel adapté à votre condition physique, vos objectifs et votre emploi du temps. Votre coach élabore un programme d'entraînement et de nutrition sur-mesure, vous motive et vous aide à progresser en toute sécurité. C'est la formule idéale pour perdre du poids, développer votre endurance et votre tonicité musculaire, ou préparer un événement sportif. Les séances se déroulent à votre domicile, vous faisant gagner un temps précieux.

Mais comment s'offrir les services d'un coach sportif sans se ruiner ? La solution se trouve du côté des services à la personne. Ce secteur regroupe toutes les prestations contribuant au mieux-être des particuliers à leur domicile : ménage, garde d'enfants, soutien scolaire, assistance aux personnes âgées ou handicapées, etc. Depuis quelques années, les cours à domicile, comme le coaching sportif, font également partie des activités éligibles.

Pour encourager le recours à ces services créateurs d'emplois, l'Etat accorde un généreux avantage fiscal. Les particuliers qui emploient un intervenant à domicile agréé bénéficient d'un crédit d'impôt sur le revenu égal à 50% des dépenses engagées, dans la limite d'un plafond annuel. Concrètement, si vous dépensez 1 000 € en séances avec votre coach sportif sur une année, vous pourrez déduire 500 euros de votre impôt. Si vous n'êtes pas imposable, vous recevrez un chèque du Trésor Public du même montant. C'est donc l'État qui finance la moitié de vos factures !

Attention toutefois, tous les coachs sportifs ne sont pas éligibles au crédit d'impôt. Pour en bénéficier, vous devez choisir un professionnel déclaré comme organisme de services à la personne auprès des services de l'Etat. Il doit exercer exclusivement son activité au domicile de ses clients particuliers. Les cours collectifs ou dispensés dans un club de sport sont exclus du dispositif. Vérifiez que votre coach détient bien un numéro de déclaration SAP et qu'il vous remet chaque année une attestation fiscale récapitulant les montants à déduire.

Avec le crédit d'impôt services à la personne, s'offrir un coach sportif personnel devient beaucoup plus abordable. Vous pouvez profiter de ses précieux conseils pour atteindre vos objectifs , tout en allégeant vos dépenses de 50%. Une bonne résolution à prendre dès maintenant pour garder la forme toute l'année, sans (trop) vous ruiner !