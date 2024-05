Cette célèbre marque de chaussures pourra être achetée à moitié prix, mais pendant quelques jours seulement

Les chaussures premium de cette marque seront bientôt disponibles à -60% partout en France. Une occasion en or de refaire sa garde-robe pour les beaux jours.

La célèbre marque de chaussures française Minelli est habituellement associée à des prix relativement élevés. En effet, il n'est pas rare de trouver des paires dépassant allègrement les cent euros en boutique ou en ligne. Les paires les plus chères peuvent atteindre les 220 euros. Cependant, les amateurs de belles chaussures vont bientôt pouvoir s'offrir les modèles de leurs rêves à des prix imbattables.

Très prochainement, les consommateurs bien informés auront l'opportunité de profiter de réductions exceptionnelles de 60% sur une large sélection de chaussures Minelli. Une occasion en or pour les consommateurs de réaliser d'importantes économies sur des articles de qualité. Ainsi, une paire initialement vendue à 110 euros pourra être achetée pour seulement 44 euros. Autrement dit, le moment est idéal pour renouveler sa garde-robe à l'approche des beaux jours, d'autant plus que c'est la collection printemps-été de l'année dernière qui sera proposée.

Les clients pourront trouver un large choix de modèles, allant des escarpins élégants aux sandales décontractées, en passant par les incontournables mules et ballerines. Pour satisfaire tout le monde, des chaussures de ville pour hommes seront également disponibles.

Pour retrouver cette offre, les clients devront se rendre dans les 321 magasins du destockeur Noz, répartis sur tout le territoire français. Selon les informations communiquées par le destockeur, ce ne sont pas moins de 170 000 paires de chaussures femme et homme, ainsi que 21 000 accessoires, qui seront proposés à la vente. Au delà des souliers, les amateurs de mode pourront ainsi acquérir des sacs à main ou de la petite maroquinerie de la marque tricolore.

Selon les informations communiquées, les articles seront mis en rayon entre le mardi 21 et vendredi 24 mai, en fonction des points de vente. Il faudra donc se montrer réactif pour ne pas passer à côté de cette occasion. Il ne faudra pas hésiter à rester attentif aux réassorts des magasins Noz dans la région sur cette période de quatre jours. Avec des remises aussi attractives, nul doute que les paires partiront très vite. Reste à savoir si les stocks seront suffisants pour satisfaire la demande qui s'annonce forte.

Les retardataires pourront néanmoins se consoler, puisque Noz a d'ores et déjà annoncé un second arrivage, cette fois-ci composé de la collection automne-hiver avec des bottes, bottines, derbies et mocassins. Une belle occasion de faire du shopping à la rentrée. Encore une fois, les prix devraient défier toute concurrence avec des remises de 60%. Les clients pourront ainsi compléter leur dressing avec des articles chauds et tendance, toujours à des tarifs très compétitifs.