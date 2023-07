xAI : Elon Musk dévoile les objectifs de sa prochaine IA

Le milliardaire américain ambitionne de développer une intelligence artificielle autonome, éthique et capable de comprendre les mystères de l'Univers.

Un objectif aussi ambitieux que son créateur ? Elon Musk a dévoilé vendredi 14 juillet à l'occasion d'un Space Twitter (un échange vocal) les objectifs derrière sa nouvelle start-up xAI. Le patron de Tesla, et SpaceX ambitionne aujourd'hui de concurrencer OpenAI en développant une intelligence artificielle générale (AGI) éthique. Cette dernière aura pour but principal de "comprendre l'univers" et ses nombreux mystères. Rien que ça.

Pour rappel, l'AGI est définie comme la capacité d'une IA à dépasser les capacités du cerveau humain. Elle serait capable d'apprendre en autonomie et de raisonner comme un homme. C'est le but ultime de nombreuses sociétés évoluant dans le domaine de l'intelligence artificielle. Plusieurs acteurs du secteur, de Sam Altman à Demis Hassabis en passant par Bill Gates, ont évoqué les dangers liés à une telle IA.

De la matière noire aux extraterrestres

Au cours de la présentation officielle d'xAI, plusieurs experts de l'IA salariés de l'entreprise sont intervenus pour expliquer le fondement de celle-ci. xAI se concentre sur le développement d'une intelligence artificielle capable de répondre aux grandes questions scientifiques de notre siècle, à la recherche de "la vérité" absolue. Pour Musk, bien que xAI soit encore au stade "embryonnaire", l'objectif moyen terme est de concurrencer les géants du secteur tels qu'OpenAI ou Google.

Précisément, xAI développe un système capable de répondre à des questions sur la nature de la matière noire ou sur le fonctionnement exact de la gravité. Plusieurs fois, le PDG a évoqué le paradoxe de Fermi qui met en lumière la contradiction apparente entre l'absence de preuves d'existence d'autres civilisations extraterrestres intelligentes et les diverses estimations qui suggèrent qu'une multitude de telles civilisations devrait exister dans notre galaxie.

Coopération avec Tesla et Twitter

Jimmy Ba, un professeur de l'Université de Toronto et spécialiste de l'IA est intervenu pour détailler la problématique générale des équipes de la société : "Comment pouvons-nous construire une machine de résolution de problèmes à usage général pour aider nous tous, l'humanité, à surmonter les problèmes les plus difficiles et ambitieux qui existent, et comment pouvons-nous utiliser ces outils pour nous augmenter et nous donner du pouvoir."

Dans le but d'optimiser ses ressources et son temps, xAI devrait lier une collaboration étroite avec Twitter et Tesla, également propriétés d'Elon Musk. "Nous allons travailler avec Tesla sur le front du silicium et peut-être aussi sur le front des logiciels d'IA. Evidemment, toute relation avec Tesla doit être une transaction à distance parce que Tesla est une société cotée avec une base d'investisseurs différente", a-t-il toutefois nuancé. Ce partenariat semble stratégique pour xAI. Tesla disposant de ressources matérielles (GPU notamment) conséquentes pour entraîner la technologie d'IA de ses voitures, xAI pourrait très bien y avoir recours en phase de deep learning.

De son côté Twitter pourrait fournir le matériel nécessaire à la constitution d'un dataset. L'utilisation des données de Twitter ne serait pas une première selon Elon Musk, qui affirme que "chaque société d'IA sur Terre" a utilisé les data du réseau social "illégalement" afin d'entraîner des modèles. "Je suppose que nous utiliserons les tweets publics - évidemment rien qui ne soit privé - pour la formation aussi, comme tout le monde l'a fait", s'est justifié le milliardaire. Plus précisément, xAI utilisera le texte mais également les images et les vidéos publiées sur le réseau social.

Dans sa quête de vérité absolue, xAI développera un modèle avec le moins de filtres possible afin d'éviter le "politiquement correct". A plusieurs reprises, Musk s'est attaqué aux valeurs "woke". Il souhaite que l'IA d'xAI puisse "donner des réponses que les gens peuvent trouver controversées même si elles sont en fait vraies." L'intelligence artificielle sera entraînée avec des données présentes sur le web mais également issues du monde physique. Les données de conduite de Tesla pourraient ainsi être utilisées.