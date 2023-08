ChatGPT Enterprise : quelles sont les nouvelles fonctionnalités de l'offre "business" ?

OpenAI dévoile ChatGPT Enterprise, une version de ChatGPT plus sécurisée à destination des entreprises. SSO, Analytics dashboard, chiffrement des données… On vous détaille les différences avec la version classique de ChatGPT.

Elle était attendue de longue date, OpenAI a dévoilé ce lundi 28 août la version business de ChatGPT. Nommée ChatGPT Enterprise, cette mouture du célèbre chatbot offre aux entreprises de nouvelles possibilités et des garanties sécuritaires poussées. ChatGPT Enterprise répond ainsi à un besoin en pleine expansion au cœur des grandes entreprises. En moins de 9 mois, l'IA s'est démocratisée dans plus de 80% des 500 plus grandes sociétés américaines (Fortune 500). Pour pérenniser ce mouvement et conquérir de nouveaux marchés plus sensibles, OpenAI était dans l'obligation de sortir une version de ChatGPT plus sécurisée et confidentielle vis à vis des données. Les clients d'OpenAI peuvent dès ce 29 août demander à intégrer le programme Enterprise.

Quelles sont les nouveautés de ChatGPT Enterprise ?

Avec ChatGPT Enterprise, OpenAI fait un grand pas en matière de sécurité et de confidentialité. La start-up de San Francisco promet que les données des entreprises et les prompts injectés dans ChatGPT ne seront pas utilisés pour entraîner ses propres modèles. En parallèle, les données de chat sont chiffrées : lors du stockage en AES 256, et lors du transit (entre le client et le serveur) avec TLS 1.2+. Les systèmes d'OpenAI ont été audités et sont maintenant certifiés SOC 2 (Systems and Organizations Controls 2).

En parallèle, ChatGPT Enterprise offre aux gestionnaires de parc un déploiement plus rapide et plus efficace. Une interface dédiée permet aux managers de gérer leurs équipes. Les employés disposent d'un compte personnel avec une authentification unique (SSO, vérification par nom de domaine). Enfin, un dashboard d'analyse recoupant l'ensemble des données d'utilisation sera proposé.

Une prévisualisation du futur dashboard de ChatGPT Enterprise. © Capture d'écran OpenAI

Plus intéressant encore, ChatGPT Enterprise va booster les performances de GPT-4. L'offre business permet de questionner le modèle sans limite. GPT-4 est jusqu'à deux fois plus rapide et pourra traiter jusqu'à 32 000 tokens, environ 128 000 caractères, environ quatre fois plus qu'avec ChatGPT Plus. Les chats au sein de l'interface seront également facilement partageables au cœur de la même entité. L'offre Enterprise permet également de créditer le compte pour une utilisation de l'IA sous forme d'API. L'offre de base devrait inclure une certaine somme de crédits "gratuits". Enfin, des templates de chat seront proposés pour construire un espace de travail commun, une nouvelle fonctionnalité dont il est encore difficile de définir les usages pratiques.

Les trois offres actuellement proposées par OpenAI. © Capture d'écran OpenAI

Par la suite, OpenAI prévoit de lancer de nouvelles fonctionnalités pour un déploiement encore plus serein de sa solution d'IA. L'entreprise développe notamment une feature permettant au chatbot de se connecter aux données de l'entreprise grâce aux applications déjà utilisées en interne. Une version business de ChatGPT pour l'analyse de données et pour la navigation sur le web est également programmée. OpenAI souhaite aussi proposer son offre Enterprise aux sociétés de petites tailles prochainement. Pour finir, la start-up conçoit, sans détailler les objectifs finaux, de nouvelles fonctionnalités optimisées pour certains postes, notamment pour les data analysts, les marketeurs ou encore pour les agents de service après-vente.