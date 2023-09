Les cas d'usage de l'IA générative en un coup d'oeil

A l'occasion du salon Big Data & IA Paris, Business & Decision publie un nouveau livre blanc sur l'intelligence artificielle. L'ESN d'Orange y résume les principaux cas d'usage de l'IA générative.

De l'informatique aux RH en passant par le marketing et les ventes... L'ESN Business & Décision passe en revue les principaux cas d'usage de l'IA générative et détaille les métiers qu'elle impacte. Un exercice auquel l'entité d'Orange se prête dans son dernier livre blanc : IA Générative, Visa pour un futur numérique plus interactif. L'ouvrage est publié à l'occasion du salon Big Data & IA Paris qui se tient les 25 et 26 septembre 2023 au Palais des congrès de Paris.

"En matière d'intelligence artificielle générative, nous sommes dans une évolution continuelle, et non continue qui voudrait dire linéaire, car l'IA change déjà notre manière de travailler", indique Business & Décision dans son livre blanc. "Dans certains cas, l'IA générative apportera une simple évolution. Dans d'autres, elle permettra de créer de nouveaux usages ou des performances plus abouties."