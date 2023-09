IA générative : Amazon investit 4 milliards de dollars dans Anthropic

Le groupe de Jeff Bezos entend reprendre du terrain sur un segment où il est actuellement distancé par Microsoft et OpenAI.

Amazon annonce ce 25 septembre avoir conclu un accord global avec Anthropic. Un partenariat selon lequel le groupe de Jeff Bezos compte investir, à terme, 4 milliards de dollars dans le spécialiste californien des grands modèles de langue. L'opération débute par un versement initial de 1,25 milliard de dollars. Cette information intervient alors que Microsoft affiche une bonne longueur d'avance dans l'IA générative, notamment via un investissement de 10 milliards de dollars dans OpenAI et l'intégration des technologies de ce dernier (notamment de ChatGPT). L'opération signée avec Anthropic doit permettre à Amazon de rattraper une partie de son retard.

Selon un article de TechCrunch publié en avril dernier, Anthropic entend lever pas moins de 5 milliards de dollars sur deux ans. La société de San Francisco a été fondée en 2021 par d'anciens employés d'OpenAI. Soucieuse de développer des modèles d'IA éthiques, elle axe sa stratégie sur le développement responsable et sécurisé de l'intelligence artificielle. Google fait partie de ses investisseurs initiaux avec une mise de 300 millions de dollars.

Le cloud d'Amazon au cœur de l'accord

Anthropic a développé Claude 2. Un modèle, basé sur la technologie des transformer, qui compte pas moins de 200 milliards de paramètres. Pour l'heure, Claude 2 est moins performant que son principal concurrent, GPT-4 d'OpenAI, notamment pour les tâches très complexes tels les mathématiques et autres raisonnements avancés (lire l'article Claude 2 VS GPT-4 : duel d'IA au sommet). Pour la suite, Anthropic prévoit de bâtir un frontier model qui se voudra 10 fois plus performant que les meilleures IA actuelles. Nom de code : Claude Next.

Selon le partenariat signé avec Amazon, Anthropic utilisera le cloud du groupe de Seattle comme plateforme informatique de référence. Objectif : prendre en charge ses traitements critiques, notamment ses activités de recherche et le développement de ses futurs modèles de fondation. Dans le cadre de cet accord, Anthropic recourra notamment au processeurs Trainium et Inferentia d'AWS pour entrainer et déployer ses modèles de fondation. Un mouvement présenté comme "naturel" sachant qu'Anthropic est client d'AWS depuis 2021.

Vers l'intégration de Claude 2 à AWS

La technologie d'Anthropic devrait en toute logique venir enrichir le service Bedrock d'AWS. Une plateforme qui est taillée pour exploiter des modèles de fondation au service d'applications d'IA générative basées sur le cloud d'Amazon. Aux côté des modèles d'Hugging Face, d'AI21Labs et de Stability.ai, les modèles d'Anthropic font déjà partie des offres d'IA recommandées par AWS dans le cadre de l'usage de Bedrock.

Anthropic, qui compte également Salesforce et Zoom parmi ses investisseurs, a levé au total 2,7 milliards de dollars depuis sa création en janvier 2021, en incluant l'actuelle opération. Lors de son dernier tour de table (à hauteur de 450 millions de dollars) conclu en mai dernier, la société était valorisée 5 milliards de dollars.