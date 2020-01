Rendez-vous le 24 janvier pour le SEO Camp Day de Lille

Cet événement dédié au référencement naturel, ses tendances et ses applications concrètes attend les référenceurs. Le JDN offre un code promo à ses lecteurs.

Organisée sous la bannière du SEO Campus, le SEO Camp Day se déroulera dans les locaux de l'incubateur Eura Technologies, à l'ouest de Lille, ce vendredi 24 janvier. Les meilleurs référenceurs se réuniront pour faire le point sur les avancées en cours et à venir dans le domaine du référencement naturel. Une clinique SEO animée par Thibault Willerval et Valentin Broion (consultants SEO) sera proposée en milieu de matinée aux professionnels souhaitant examiner avec des experts le SEO de leur propre site.

Les référenceurs peuvent se présenter à partir de 8h30, pour assister à une série de conférences dans deux salles différentes. Nicolas N'Guyen (VIP et Semji) parlera stratégie de contenus et Romain d'Halluin (Meet Your Data) fera le point sur les nouvelles techniques d'analytics pour l'année 2020. Nicolas Evenou (Kooala.lu) donnera des conseils précis pour faire progresser son référencement local tandis que Sylvain Garin et Anthony Lecas (La revanche des sites) aborderont sous un angle ROIste la question de la baisse du CTR. L'après-midi, Guillaume Madoux et Jérôme Dubar (Decathlon) partageront leur retour d'expérience sur la refonte du site Decathlon.fr. Pour les e-commerçants, Louis Chevant (SmartKeyword) présentera un plan d'action pour gérer les marronniers. Retrouvez le programme complet sur le site de l'événement.

Offre du JDN

Le JDN offre à ses lecteurs un code leur permettant de bénéficier d'une réduction de 20€ sur les billets à plein tarif : JDNLille20. Les inscriptions, réservations et informations complémentaires se trouvent sur le site de l'événement.