SEO et Black Friday : quels mots-clés décollent, quels marchands cartonnent ?

A l'approche de l'un des principaux rendez-vous de consommation de l'année, SmartkeyWord partage avec le JDN des données inédites sur la demande et le positionnement des marchands par catégorie.

Nul ne dira le contraire, l'édition du Black Friday 2020 aura une saveur particulière, marquée par la crise sanitaire. Pour autant, le rendez-vous commercial désormais incontournable pour préparer les fêtes de fin d'année, aura bel et bien lieu. Mais que recherchent exactement les consommateurs au cours du Black Friday ? Quelles enseignes font l'objet de toutes les convoitises ? Surtout, quel e-commerçant performera le mieux et dans quel secteur ? Pour connaître les réponses à ces questions, le cabinet expert en SEO Smartkeyword a réalisé l'infographie ci-dessous (mise à jour au 20 novembre) sur la base d'un échantillon de 50 000 mots clés collectés à partir de différents outils (Ranxplorer, Semrush, SmartKeyword, Google Search Console).

Le secteur high-tech (13%) devance très légèrement le secteur de la mode (11,1%) et assez nettement les jeux vidéos. A noter également, 40% du volume total de recherche est capté par des requêtes génériques type "black friday", "black friday date", etc.

Amazon est l'e-commerçant le plus recherché devant Cdiscount et Darty. Le poids de la marque est également important et favorise le trafic dû à la notoriété.

Au global, le grand gagnant est la Fnac, qui est actuellement première du classement loin devant le trio Cdiscount, Amazon et Rakuten.

Sur les requêtes contenant "Black Friday", Fnac, Cdiscount et Rakuten surpassent leurs concurrents. La visibilité des e-commerçants est assez basse ici car Smartkeyword a retiré les sites médias qui occupent des places importantes, dans le but d'obtenir un classement regroupant uniquement les e-commerçants.

Avec plus de deux fois la part de marché du deuxième, la Fnac est leadeur du secteur high-tech.

Dans le secteur de la mode, Zalando est en tête du classement (11%) et domine ses concurrents.

Dans les jeux vidéo, la Fnac s'empare une nouvelle fois de la tête de course avec un joli 10,7% de parts de marché. Les poursuivants sont Playstation.com (7%) et Micromania.fr (6,7%).

Conforama mène la danse avec près de 9% de parts de marché devant But (5%) et Ikea (3,1%). La suite du classement tourne autour des 1,5 et 2% de parts de marché.

Méthodologie de Smartkeyword

L'infographie se base sur un échantillon de 50 000 mots clés collectés de différents outils (Ranxplorer, Semrush, SmartKeyword, Google Search Console).

Les volumes de recherches sont ceux donnés par Google, donc moyennés sur l'année, que l'on a ajustés sur la période 8 octobre - 12 décembre. Ceci suite à l'analyse des données Google Search Console et Google Trends qui montrent que c'est sur cette période que l'immense majorité des requêtes Blackfriday sont exécutées.

Les données sont basées sur l'analyse de l'année dernière et donc faire attention à la saisonnalité pour des produits ayant une actualité : sortie de nouveaux produits comme la xbox ou la playstation 5 cette année sur les jeux vidéos par exemple.

Dans le classement des e-commerçants, nous analysons de manière hebdomadaire le top 2 500 mots clés, qui représente 70% du volume total de recherche et qui donne les grandes tendances par univers de produits.