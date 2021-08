Les évènements SEO de la rentrée à ne pas rater

La fin des vacances sonne le retour de la rentrée. Et en septembre 2021, celle-ci sera chargée en évènements SEO ! Voici une liste des pour bloquer les dates dès à présent dans son agenda.

Après un début d'été rythmé par les nombreux évènements (Search Y Technical SEO 2021, SEO Garden Party, House Of Business, les matins Népériens), le petit monde du SEO aura l'occasion de se retrouver à la suite des vacances estivales. Cette rentrée 2021 verra, si les conditions sanitaires le permettent, le retour des évènements en présentiel. A noter que certains des évènements présentés ci-dessous seront également accessibles en distanciel pour celles et ceux qui ne peuvent pas se rendre aux conférences.

18 septembre 2021 - Sandrine et David Day

Pour se remettre tout doucement dans le bain, le Sandrine et David Day revient dès le samedi 18 septembre pour une cinquième édition qui s'annonce tout aussi déjantée que les précédentes. Anciennement nommé "SEO Dawa Day", la conférence renommée "SD Day" pour les intimes mêle détente, sérieux et SEO technique. Le tout sur une journée, au Sporting Eat à Toulouse, un restaurant fraîchement rénové et disposant d'une piscine et d'un terrain de beach-volley, idéal pour se rappeler les vacances.

Lieu : Sporting Eat - 272 Route de Launaguet 31200 Toulouse

Site web : https://sdday.fr/

23 & 24 septembre 2021 SEO Camp'us Paris 2021

Le SEO Camp'us revient en 2021, toujours aux portes de la capitale, avec un format hybride présentiel / en ligne. S'étalant sur deux jours, cet évènement rassemble des centaines de passionnés de SEO autour d'une vingtaine de conférences et d'ateliers pratiques. Pour l'heure, quatre conférenciers sont connus : Anne-Sophie Fouquereau, Patrice Laroche, Mikaël Priol et Jacky Giang. Le SEO Camp'us programme en général des conférences axées SEO, sur des thématiques globales mais également plus pointues animées par d'autres experts renommés. Un second évènement à ne pas louper donc !

Lieu : L'Usine, St Denis

Site web : https://www.seo-camp.org/evenement/seo-campus-paris-2021/

15 octobre 2021 - Search Y Genève

Quelques semaines après le SEO Camp'us, le Search Y se déroulera à Genève. Initié par Philippe Yonnet, également fondateur de l'agence Neper et des Matins Népériens, le Search Y est un évènement qui aborde les sujets tendances du search. L'occasion de retrouver des experts du domaine pour une journée rythmée par des conférences s'adressant à des SEO expérimentés et des professionnels. Le Search Y est également un lieu de rencontre grâce à son espace exposant et se digitalise pour permettre aux personnes présentes de rencontrer de potentiels clients via une appli smartphone dédiée à l'évènement.

Lieu : Le Forum Genève

Lien : https://www.search-y.fr/fr/events/search-y-geneva/

21 octobre 2021 - We Love SEO

Organisé une petite semaine après le Search Y, We Love SEO est un évènement dédié au search lui aussi. L'évènement se déroule dans un Châteauform' City en plein cœur de Paris et propose sur une journée conférences et tables rondes animées par des experts français et internationaux. Organisé par OnCrawl et MyPoseo depuis 2014, We Love SEO a pour objectif de partager les bonnes pratiques, les découvertes et les analyses du référencement web. Les conférenciers n'ont pas encore été annoncés pour le moment.