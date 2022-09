Comment se préparer à la Google Helpful Content update ?

Annoncée le 18 août 2022, la mise à jour de Google pénalise les sites – et pas seulement quelques pages - créant du contenu spécialement pour les moteurs de recherche. Elle débarquera bientôt en France.

La Google Helpful Content update, annoncée mi-août, doit permettre à Google de lutter contre le spam, le contenu automatisé et plus généralement celui jugé comme inutile. Actuellement déployée en anglais, cette mise à jour touchera certainement dans quelques mois les requêtes en français. Voici comment s'y préparer.

Un algorithme qui touche l'ensemble du site

Cette mise à jour possède comme particularité de sanctionner tout le site, même si quelques pages seulement sont concernées. Le critère est aussi pondéré : les sites ayant beaucoup de mauvais contenus devraient ainsi être pénalisés davantage. "Si Google pénalise le site en entier, le blog d'un site e-commerce qui serait détecté comme médiocre peut, dans l'absolu, emmener la boutique avec lui dans la pénalité", soutient Christian Méline, créateur du système des metamots."Si un contenu est impacté, il est probable, aussi, que les liens qu'il contient soient mis à zéro". Sachez que la Google Search Console n'indiquera pas de pénalité ou d'action manuelle.

Notez aussi que la mauvaise qualité du contenu est détectée par l'IA de Google, par application de techniques d'apprentissage automatique, ainsi que par les célèbres Search Quality Raters. L'objectif de ces dizaines de milliers de personnes embauchées par Google est de déterminer si les résultats de recherche répondent aux besoins des utilisateurs. Par exemple, leurs guidelines du 28 juillet 2022 comportent des chapitres sur les "Pages de faible qualité", le "Manque d'expertise, d'autorité ou de fiabilité" (E-A-T) ou encore le "Contenu principal de faible qualité". Leurs remontés doivent permettre au géant américain de perfectionner sa méthode de recherche au cours des prochains mois.

Tous les secteurs sont touchés par l'update

Les tests effectués par Google ont montré que les sites les plus touchés étaient ceux liés aux arts et aux loisirs, au e-commerce et à la technologie. Ceux-ci n'ont pas été particulièrement ciblés, ce sont seulement ceux qui comportaient le plus de contenus jugés "inutiles" par la mise à jour. Au-delà de ces catégories, tous les secteurs de Google Search sont touchés, même les contenus générés par les utilisateurs (UGC).

A quoi s'attendre dans les prochains mois ? Pour Christian Méline, "les contenus 100% IA et sans aucune relecture seront sanctionnés s'ils sont de mauvaise qualité". Vincent Terrasi, product director chez OnCrawl, pense de son côté que "les articles générés par l'IA et relus et corrigés par un humain seront très difficiles à détecter. Les contenus des fiches produits où tous les sujets sont dupliqués en masse ne seront pas concernés. A l'exception des exagérations SEO qui reprennent les SERPs telles quelles". Par exemple, une page reprenant les questions identiques aux "People also ask" de la SERP risque d'être pénalisée.

Comment savoir si vous êtes touché par la mise à jour ?

Rien ne sert pour autant de s'alarmer sur la qualité de vos contenus, selon Vincent Terrasi. "Il y aura peu de sanctions au début pour éviter les faux positifs. Il convient même de ne rien faire tant qu'on n'a pas assez d'informations sur l'update. Par contre, il est quasiment certain que Google va s'attaquer dans un premier temps aux sites qui produisent de la non-valeur ajoutée et donc qui sont déjà traqués comme du spam à l'heure actuelle."

Parce qu'il vaut mieux parer à toute éventualité, vous pouvez vous faire une idée de la façon dont Google perçoit votre site par rapport à cette mise à jour en répondant à une série de questions envoyées par Google. Pour simplifier, elles se résument à : "Est-ce que vous écrivez simplement pour les moteurs de recherche ?". Si vous répondez par l'affirmative à une ou plusieurs de ces interrogations, vous risquez d'être pénalisé du fait que vous cherchez trop à séduire Google.

La réponse positive à l'autre série de questions envoyées par Google devrait, à l'inverse, vous voir valorisée par la nouvelle mise à jour. Dans les grandes lignes, il s'agit de répondre à l'interrogation : "Ecrivez-vous des choses utiles pour votre public ?"

Les critères à respecter

Si vous avez répondu positivement à la première série de questions, différentes pratiques pourraient vous aider à être mieux perçu par Google. Selon Christian Méline, il s'agit "de mettre à jour son site avec du contenu original et unique, de mieux gérer les contenus inutiles et de ne plus utiliser les outils basés sur le word embedding (enrichissement du texte par des synonymes, des mots appartenant au champ lexical et l'utilisation du WordToVect). Il s'agit aussi d'éviter le LSA (Latent semantic analysis, ndlr), ou autres techniques de "bourrinage", même produites grâce à l'IA."

L'EAT de Google (Expertise, Authoritativeness, Trustworthiness) devrait une nouvelle fois être mise en avant pour l'élaboration de contenus. Il s'agit d'offrir un contenu authentique et expert, par opposition aux contenus sans valeur ajoutée. C'est en tout cas ce que pense Lily Ray, Senior Director, SEO et Head of Organic Research chez Amsive Digital.

Mais que faire des pages jugées "inutiles" ? John Mueller, webmaster trend analyst chez Google, a récemment indiqué que le "no index" sur les pages concernées pouvait être une bonne solution. Certains référenceurs conseillent même la suppression de ces pages. Certaint précisent que déplacer ces pages vers un sous domaine est vain, Google pouvant par exemple considérer que ce sous-domaine appartient à votre site.

Comment faire si vous avez été pénalisé par Google ?

Là aussi, pas de panique si vous êtes touché par une pénalité. Il existe des solutions. Sachez que supprimer le contenu lèvera la sanction. Il faudra juste s'armer d'un peu de patience pour voir la situation revenir à la normale. Egalement, si vous estimez que votre site ne méritait pas d'être pénalisé, vous pouvez remplir ce formulaire officiel afin d'effectuer vos commentaires.