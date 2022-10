8e édition de We Love SEO : profitez de notre code de réduction

L'événement dédié au search, dont le JDN est partenaire, se tiendra le 29 novembre à Paris. Au programme : 10 conférences et plus d'une quinzaine d'intervenants.

Envie de réussir une "migration presque parfaite" de votre site ou de vous faire une "place en SEO sur un marché ultra-concurrentiel" ? Alors réservez votre 29 novembre pour vous rendre à la 8e édition de We Love SEO, qui se tiendra aux Jardins de Saint Dominique au 49-51 Rue Saint-Dominique à Paris. Et dépêchez-vous car le JDN, partenaire de l'événement, offre une réduction 15% au cinq premiers inscrits grâce à ce code de réduction : WLSJDN15.

Au programme de l'événement organisé par Oncrawl et Semji, qui réunit les professionnels du search, de France et du monde entier ? Dix conférences, plus d'une quinzaine d'intervenants et plus de 250 participants attendus.

Et dans le détail ? En plus des deux conférences évoqués au premier paragraphe, on vous signale notamment "Sublimer l'expérience client : qu'attendre du contenu ?", "Gestion de vos projets SEO plus simplement : gagnez en efficacité" ou encore "Boostez vos sites de contenu via de l'analyse crawls/logs avancée". Tout ceci sans oublier deux moments propices au networking, avec un cocktail déjeunatoire et une pause-café.

On ne s'arrêtera pas là sans signaler la présence d'intervenants issus des rangs de quelques fleurons français : Blablacar, Decathlon, Les furets et Radio France. Et des figures bien connues des référenceurs, Virginie Clève et Martin Splitt en tête

D'un point de vue pratique, voici toutes les infos :