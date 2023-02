Le SEO Square aura lieu les 21 et 22 mars

Près de 5 000 professionnels sont attendus pour participer à cet événement virtuel centré sur le SEO et le Content Marketing.

La sixième édition du SEO Square va se tenir pendant deux jours les 21 et 22 mars. Le but de cet événement virtuel et gratuit ? Donner aux professionnels "des astuces pour développer la visibilité de leur marque, accroître leur chiffre d'affaires et maximiser leur rentabilité" à travers deux leviers puissants : le SEO et le content.

Pour cet événement organisé par Semji, 13 conférences vont avoir lieu. La première d'entre elles, intitulée "Et si Bonnie and Clyde respectaient la loi ? Faire du SEO en 2023 tout en restant dans les clous ! ", sera dirigée par Eliott Bobiet (cofondateur Content Rank), l'un des 14 speakers invités pour le SEO Square. Au programme également, on retrouve la conférence "Utiliser la data comme moteur pour votre stratégie de référencement" animée par Romain Bellet (cofondateur Yooda) ou encore celle intitulée "J'ai une page bien optimisée, mais mon positionnement stagne : que faire ?" dirigée par Nicolas Mercatili (gérant SEMJuice). Les internautes pourront aussi apprendre à "allier IA et humain pour performer à l'international" (Véronique Duong, présidente Rankwell et Corentin Mirande, country manager Canada, Semji).

Pendant ces conférences, de nombreux thèmes seront abordés : bonnes pratiques et tendances SEO & Content en 2023, IA, lead generation BtoB, e-commerce, suivi de performances… Les participants, c'est-à-dire tous les professionnels à la recherche de méthodes pour atteindre plus efficacement leurs objectifs SEO, repartiront avec des idées concrètes pour développer leur business. A noter que ces deux jours seront clôturés par un cocktail virtuel. Pour retrouver l'agenda complet, c'est là que ça se passe. Et c'est ici pour s'inscrire et rejoindre les 5000 participants.