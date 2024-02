Geev, plateforme de dons d'objets, lève 4,5 millions d'euros pour développer son offre BtoB

Cette start-up bordelaise s'adresse aux professionnels du retail pour les aider dans leur stratégie de déstockage et leur solution de reprise.

Depuis 2016, les cinq millions d'utilisateurs de la plateforme développée par Geev ont effectué plus de 26 millions de dons d'objets. Pour gonfler ces chiffres, la start-up bordelaise annonce lever 4,5 millions d'euros auprès de Daphni, BNP Paribas Développement, NACO, Team for the Planet et Sacha Poignonnec. Près de 1 500 investisseurs particuliers ont également participé au tour de table.

Outre le développement de sa plateforme et de sa base d'utilisateurs, Geev entend profiter de ce financement pour structurer son offre BtoB. Jusqu'à présent, l'entreprise servait d'intermédiaire pour faciliter les dons d'objets entre particuliers partageant une proximité géographique. Désormais, elle souhaite également intégrer les professionnels à sa communauté.

Pour cela, Geev pourrait profiter de l'entrée en vigueur d'une disposition de la loi anti-gaspillage, dites loi AGEC, qui contraint le secteur du retail à disposer d'une solution de reprise des meubles usagés de leurs clients, et même d'un dispositif de gestion des invendus pour éviter leur destruction. La start-up a ainsi noué des partenariats avec plusieurs acteurs du secteur, dont Conforama, pour les aider dans leur stratégie de déstockage et de solution de reprise.

Une équipe dédiée au BtoB avec une dizaine de recrutements

En ce qui concerne les solutions de reprise, "l'application Geev s'intègre directement au site Internet des retailers partenaires", détaille Hakim Baka, cofondateur. "La personne qui veut rendre son produit peut directement trouver un repreneur via notre plateforme sans passer par le site de la marque. Cette dernière économise ainsi des frais de transport souvent très coûteux". Pour le déstockage, les magasins "peuvent ouvrir un compte pro sur Geev et donner les invendus à des particuliers ou leur vendre à des prix attractifs avec au minimum 50% de réduction".

Cette nouvelle offre BtoB permet à Geev de diversifier ses sources de financement. Outre la publicité présente sur son application et les abonnements payants qui garantissent à ses utilisateurs plusieurs avantages (comme la priorité sur les objets donnés), la start-up touche une rémunération lorsqu'une marque intègre sa plateforme sur son site e-commerce pour mettre en place une solution de reprise. Cette rémunération varie selon la taille de l'entreprise.

Geev promet ainsi de "préserver le pouvoir d'achat" de ses utilisateurs et de participer "à l'économie circulaire en luttant contre le gaspillage". Pour structurer son offre à destination des professionnels du retail, la start-up prévoit de recruter dans les 18 mois "une dizaine de personnes pour constituer une équipe dédiée au BtoB".