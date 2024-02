Groover lève près de 7,5 millions d'euros pour promouvoir des artistes indépendants

Cette start-up française veut aider les artistes indépendants dans tous les aspects de leur carrière en les connectant avec les professionnels de la musique.

Selon Groover, en 2023, plus de 120 000 morceaux ont été diffusés quotidiennement sur des plateformes de streaming. Difficile dans ce contexte de se démarquer et de gagner en visibilité pour la plupart des artistes. Pour continuer d'aider à promouvoir leur musique, la start-up française annonce ce 13 février lever 7,5 millions d'euros auprès de OneRagtime, Trind, Techmind, MozzaAngels, Partech, Bpifrance, Verve, Ventures et Frenchfounders. Le financement contient une part de dette que l'entreprise n'a pas souhaité communiquer.

Depuis son lancement début 2019, Groover a séduit près de 350 000 artistes indépendants qui se sont inscrits sur sa plateforme. Pour promouvoir leur musique, la start-up les met en relation avec des professionnels de la musique appelés "curateurs".

Ces professionnels sont répartis en trois catégories. Ceux chargés d'assurer la visibilité des artistes, comme les influenceurs (comme le chroniqueur Sale) ou les médias (comme Radio Néo ou Tsugi Radio). Ceux qui doivent leur trouver des partenariats, comme des labels ou des managers. Enfin, les "mentors" (des musiciens, des anciens producteurs…) conseillent les artistes indépendants sur la partie musicale après avoir écouté leurs morceaux.

40% du CA réalisé aux Etats-Unis

Groover espère ainsi devenir une plateforme complète en répondant aux besoins des artistes indépendants en matière de promotion, de marketing, de coaching et de développement de carrière. Ces derniers achètent les services des professionnels sur la plateforme et la start-up récupère une commission de 50%.

Cette levée de fonds poursuivra deux objectifs : "le développement de la plateforme et l'expansion géographique", indique Romain Palmieri, cofondateur. Pour le premier objectif, Groover a lancé deux nouvelles offres. Le "Groover Club" propose des coachings, des masterclass et des sessions de suivis personnalisés. Le "Groover Obsessions", dont font partie Seye Adelekan (bassiste de Gorillaz) ou encore Mathieu Saïkaly (vainqueur de La Nouvelle Star), sélectionne "les artistes les plus prometteurs pour les soutenir dans le développement de leur carrière en maximisant la visibilité et la rentabilité de leur production musicale".

Concernant le développement à l'international, Groover, qui réalise près de 40% de son chiffre d'affaires aux Etats-Unis, "veut renforcer sa présence en Europe, en Amérique du Nord et en Amérique latine".