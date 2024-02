BoondManager lève 32 millions d'euros pour son ERP à destination des ESN

La start-up brestoise entend profiter de ce nouveau financement pour notamment gonfler ses équipes sales et marketing dans le but de conquérir 100 nouveaux clients par mois.

Une première levée de fonds mais déjà un joli montant. Ce 27 janvier, BoondManager annonce avoir bouclé un tour de table à hauteur de 32 millions d'euros auprès du fonds britannique Expedition Growth Capital. Cette start-up brestoise a développé un ERP (Enterprise Resource Planning) pour améliorer la performance des ESN (Entreprise de Services du Numérique) en rassemblant les recruteurs, commerciaux, consultants, administratifs et dirigeants autour d'une plateforme collaborative.

"On est un ovni dans le milieu de l'ERP", se permet Anthony Lambert, cofondateur. "On est un ovni car nos concurrents ont tous commencé à s'intéresser en premier aux services financiers des entreprises pour construire leur base de données. On s'est distingué en partant des secteur opérationnels". La solution développée par BoondManager met l'accent sur deux grands périmètres : "la gestion du recrutement et de l'avant-vente" et "la gestion des collaborateurs et des affaires, ce qui inclut notamment la gestion des frais et de la facturation". Une stratégie qui permet aujourd'hui à l'entreprise de revendiquer la position de leader français des ERP chez les ESN.

"Le but, c'est que nos clients adoptent notre outil en nous sollicitant le moins possible"

Plus de 1 500 entreprises sont abonnées au logiciel SaaS conçu par BoondManager. "La plupart de nos clients sont des PME qui ont vocation à grossir et qui ont besoin d'outil pour se développer et pour intégrer leurs nombreuses recrues", note Anthony Lambert. Créée en 2009, la start-up est rentable depuis ses débuts. "Si on est parvenu à rassembler un joli montant dès notre première levée de fonds, c'est parce qu'on est une boite mature. Je pense que cela a rassuré les investisseurs".

Cette levée de fonds poursuivra plusieurs objectifs. BoondManager ambitionne de gonfler son chiffre d'affaires pour passer de 10 millions d'euros à 40 millions d'euros d'ici cinq ans. Pour y parvenir, l'entreprise compte augmenter ses effectifs pour passer de 75 collaborateurs à 250, également d'ici cinq ans. Des recrutements qui permettront de renforcer les équipes marketing et les équipes sales avec en ligne de mire un but bien précis, celui de conquérir plus de 100 nouveaux clients par mois.

Autre objectif : "investir dans le parcours utilisateur" pour fluidifier l'expérience de ces nouveaux clients et pour faciliter leur intégration. "Le but, c'est qu'ils adoptent notre outil en nous sollicitant le moins possible". L'incorporation de l'intelligence artificielle à la plateforme devrait leur servir d'"aide à la décision". Enfin, BoondManager, qui réalise 8% de son chiffre d'affaires en dehors de la France, entend structurer son développement à l'étranger en ciblant des pays francophones.