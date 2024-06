C12 lève 18 millions d'euros pour le développement de son ordinateur quantique

Un financement qui doit permettre à la deeptech d'opérer deux qubits distants simultanément et de renforcer son réseau de partenaires.

Dans la course technologique pour développer des ordinateurs quantiques à grande échelle et tolérants aux erreurs, C12 compte bien arriver dans les premiers. Pour y parvenir, cette start-up française issue du Laboratoire de Physique de l'Ecole Normale Supérieure de Paris annonce ce 19 juin lever 18 millions d'euros auprès de Varsity Capital, EIC Fund, Verve Ventures, 360 Capital, BNP Paribas Développement et de Bpifrance.

C12 a été fondée en 2020 par Mathieu et Pierre Desjardins, deux frères qui occupent respectivement les rôles de CTO et CEO. "On a vu avec Stripe et les frères Collison qu'entreprendre en famille était possible", plaisante Pierre Desjardins. "Plus sérieusement, je pense que le quantique sera responsable des prochaines grandes révolutions technologiques. On arrive à la fin de la loi Moore (selon laquelle les ordinateurs deviennent au fil du temps plus petits, plus rapides et moins chers, ndlr). Le quantique permet aussi de réaliser des calculs sans utiliser trop d'énergie".

Si aujourd'hui des ordinateurs quantiques existent déjà, ceux-ci "sont peu fonctionnels car ils ne possèdent qu'une centaine de qubits", indique le dirigeant. "Pour avoir un ordinateur quantique qui fonctionne bien et commercialisable à grande échelle, il faut des centaines de milliers de qubits". A noter que la start-up utilise le nanotube de carbone pour concevoir ses qubits, un matériau pur qui doit permettre de réduire toutes les perturbations et erreurs.

Version finale prévue au début des années 2030

C12 assure que son produit final, un ordinateur quantique fabriqué à grande échelle et tolérant aux erreurs, sera prêt au début des années 2030 (un prototype devrait même être accessible sur le cloud fin 2025). Avant d'en arriver là, la start-up procède par étapes. Elle a par exemple ouvert fin 2023 une "fab quantique" en plein Paris permettant de produire des puces quantiques. Ces puces peuvent être testées dans le data center conçu par la deeptech.

La levée de fonds devra permettre à C12 de remplir un premier objectif technique, celui d'opérer deux qubits distants simultanément. Un mécanisme aux nombreux bénéfices : "Cela permet de passer beaucoup plus facilement à l'échelle car les qubits distants ne se gênent pas entre eux. Cette technique permet aussi d'augmenter la connectivité entre les qubits et d'avoir des codes de connexion d'erreur bien plus efficaces". Ce financement aura également pour objectif de renforcer l'écosystème de partenaires de C12 : "L'année dernière, on a sorti Callisto, un produit software qui permet de tester des algorithmes quantiques. Une version sur OVH Cloud est disponible gratuitement. On va développer une version plus aboutie à destination de nos partenaires industriels", conclut Pierre Desjardins.