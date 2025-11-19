MuchBetter.ai lève 3 millions d'euros pour former les commerciaux avec l'IA

La start-up française a développé une plateforme d'entraînement et de coaching des équipes commerciales via l'intelligence artificielle.

MuchBetter.ai annonce ce 19 novembre avoir bouclé un tour de table de trois millions d'euros auprès d'Educapital, Astorya.vc et de business angels. La start-up française a également obtenu un million d'euros sous forme de dette, ce qui porte le financement total à quatre millions d'euros.

Fondée en 2023, MuchBetter.ai a développé une plateforme d’entraînement et de coaching des équipes commerciales par l’intelligence artificielle. Concrètement, l’IA simule un prospect capable de dialoguer avec les commerciaux et de recréer des mises en situation réalistes. "Notre solution peut servir lors de l’onboarding, pour le lancement d’un nouveau produit ou plus largement pour améliorer les techniques de vente et aider les commerciaux à adopter une posture relationnelle adaptée", explique Julien Heissat, CEO et cofondateur.

"Aujourd'hui, l'IA est majoritairement utilisée pour remplacer l'humain, nous voulons plutôt l'améliorer", poursuit le dirigeant. "Notre plateforme est un outil de diagnostic pour les directions commerciales qui doit permettre aux équipes de corriger leurs points faibles et de monter en compétences".

1,5 million d'euros d'ARR

MuchBetter.ai a séduit une trentaine de grands comptes dont Bouygues Telecom, Philips Healthcare, Schneider Electric, Boulanger et La Poste. Au total, sa plateforme est utilisée par près de 35 000 collaborateurs. La start-up, dont le mode de financement repose sur un abonnement SaaS, assure avoir atteint 1,5 million d'euros d'ARR.

MuchBetter.ai entend profiter de la levée de fonds pour accélérer commercialement et pour améliorer le produit : "On veut perfectionner l'expérience conversationnelle pour avoir des échanges encore plus réalistes et dynamiques. On souhaite aussi créer des boucles d'apprentissage en suggérant des parcours qui sont adaptés à la progression d'un commercial", annonce Julien Heissat. Pour remplir ces objectifs, des recrutements sont prévus : "On est actuellement 17 collaborateurs. On sera entre 20 et 25 d'ici les douze prochains mois".