Cleo Labs lève 1,35 million d'euros pour automatiser la conformité réglementaire produit

La jeune pousse promet à ses clients de réduire les délais de mise en conformité et d'anticiper les risques avant qu'ils ne bloquent la commercialisation d'un produit.

Premier tour de table pour Cleo Labs. La start-up française, qui a développé une plateforme d’intelligence artificielle dédiée à la conformité réglementaire des produits à l’international, annonce ce 29 avril avoir levé 1,35 million d'euros auprès de Larry Berger, Kima Ventures, Financière Saint-James, Accel et de business angels. L'opération est complétée par un emprunt de 150 000 euros de Bpifrance, portant le financement total à 1,5 million d'euros.

Fondée en 2025, la regtech assure automatiser la conformité produit à l'international grâce à l’analyse de plus de 25 000 autorités de régulation dans 106 pays. "Un seul produit peut être concerné par des centaines de réglementations : des normes sur les matériaux, des exigences d'étiquetage spécifiques, des certifications et tests variables selon les pays…", indique Naomie Halioua, cofondatrice.

La plateforme conçue par Cleo Labs vise à couvrir deux besoins spécifiques : la cartographie des exigences réglementaires en amont du lancement d'un produit et le suivi en continu des évolutions réglementaires pour les produits déjà commercialisés. "Nous avons une trentaine d'agents IA qui effectuent des requêtes en permanence pour rester à jour sur le plan réglementaire", explique la dirigeante.

Decathlon parmi les clients

La jeune pousse promet ainsi à ses clients, parmi lesquels figure Decathlon, de réduire les délais de mise en conformité et d'anticiper les risques avant qu'ils ne bloquent la commercialisation d'un produit. A noter que son business model repose sur un abonnement SaaS, avec un nombre de tokens attribué à chaque entreprise en fonction du volume de requêtes. Jusqu’à présent, Cleo Labs se concentre sur les secteurs du textile, de l’électronique ou encore des jouets, et pourrait s’étendre à celui des cosmétiques.

Le financement doit permettre à la start-up de remplir plusieurs objectifs : "On veut accélérer le développement de notre technologie, structurer notre expansion en Europe et préparer notre déploiement aux Etats-Unis", conclut Naomie Halioua.