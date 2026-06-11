Mendo lève près de 12 millions d'euros pour former les travailleurs à l'IA

Mendo a développé un assistant virtuel qui s'intègre directement dans les principaux outils d'intelligence artificielle. Le financement comprend une part d'emprunt non dévoilée.

La start-up française Mendo, spécialisée dans la formation des salariés à l'utilisation des logiciels et des outils d'intelligence artificielle, annonce ce 11 juin lever 12 millions d'euros auprès de Ventech et Educapital. L'opération comprend une part de dette que l'entreprise n'a pas souhaité communiquer.

Fondée en 2021, Mendo a créé un assistant virtuel qui s’intègre directement dans les outils d’intelligence artificielle comme Copilot, Claude, ChatGPT, Gemini ou encore Mistral AI. Concrètement, lorsqu’un collaborateur utilise l’une de ces plateformes, une fenêtre apparaît sur la droite de son écran et lui propose une série de recommandations : propositions de prompts, amélioration de prompts, analyse de données… "Notre solution s'adapte aux spécificités de chaque outil", précise Quentin Amaudry, CEO et cofondateur.

L’assistant virtuel peut également s’intégrer à la suite Microsoft 365 Copilot, ainsi qu’aux agents IA développés en interne par les entreprises. "Si l’un de nos clients déploie un agent auprès de ses collaborateurs, nous expliquons à ces derniers son fonctionnement et mesurons ensuite l’efficacité de cet agent pour le compte du client", explique le dirigeant.

Une cinquantaine de recrutements prévue

La start-up, dont le mode de rémunération repose sur un abonnement SaaS, revendique plus de 100 clients, dont PwC, Novo Nordisk ou le Crédit Agricole. "Au total, nous avons accompagné près de 100 000 salariés depuis notre lancement", assure Quentin Amaudry.

La levée de fonds doit permettre à Mendo de concrétiser plusieurs objectifs. "On souhaite se concentrer davantage sur la formation à l'IA agentique et renforcer notre couche analytique pour donner aux entreprises les moyens de mesurer l'impact et l'efficacité de leur utilisation de l'intelligence artificielle". En outre, la start-up entend accélérer son déploiement commercial à l'international, notamment en Espagne, en Suisse et aux Pays-Bas, et envisage de doubler ses effectifs pour passer de 50 à 100 collaborateurs.