Haiku lève 3 millions d'euros pour son IA dédiée aux professionnels du droit

La solution développée par Haiku a pour vocation d'aider les professionnels du secteur dans trois tâches : la recherche d'information, l'analyse de documents et la production d'actes juridiques.

La start-up française Haiku, qui a développé une plateforme d'intelligence artificielle à destination des professionnels du droit, annonce ce 25 juin lever 3 millions d'euros auprès de Newfund. Elle avait déjà bouclé un premier tour de table de 1,3 million d'euros en 2025.

Fondé fin 2023, Haiku accompagne les professionnels du secteur juridique dans trois principaux domaines : la recherche d’information, en s’appuyant sur les données internes d’une entreprise ou d’un cabinet ou sur la jurisprudence, l’analyse de documents, et la production d’actes juridiques tels que des contrats, des conclusions ou des synthèses de dossiers.

La start-up, qui facture sa solution 105 euros par mois et par utilisateur, revendique plus de 200 clients de nature différente : des cabinets d'avocats, des juristes en entreprise et des professions réglementées comme des notaires ou encore des huissiers de justice.

Un marché très dynamique

Haiku est soumis à une forte concurrence puisqu'on trouve sur son segment de nombreux acteurs aux profils variés : des start-up françaises (comme Ordalie et Jimini), des acteurs internationaux (comme la legaltech suédoise Legora), des acteurs historiques du secteur qui développent à leur tour des solutions d'IA (comme Dalloz ou Doctrine) et même des mastodontes de l'intelligence artificielle qui déploient des solutions pour le milieu juridique (comme Anthropic avec Claude for Legal). "Le marché est en train d'exploser", indique Jules Touzet, CEO et cofondateur.

La levée de fonds doit permettre à la jeune pousse de concrétiser plusieurs objectifs : "On souhaite améliorer notre produit en mettant l'accent sur la partie data et accélérer notre expansion commerciale en ouvrant de nouveaux pays, comme potentiellement l'Italie ou l'Espagne", annonce le dirigeant. Dans cette optique, Haiku, qui compte une trentaine de collaborateurs, a prévu une quinzaine de recrutements d'ici la fin de l'année.