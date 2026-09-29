Marble lève 6,5 millions d'euros pour automatiser la conformité des institutions financières

La jeune pousse, qui revendique une centaine de clients, va profiter de cette deuxième levée de fonds pour doubler ses effectifs d'ici la fin de l'année.

La regtech française Marble, qui a développé une plateforme open source pour aider les banques et institutions financières à lutter contre la fraude et le blanchiment, annonce ce 29 septembre lever 6,5 millions d'euros auprès de Smartfin, Adnexus, Passion Capital et 42Capital. Elle avait déjà conclu un premier tour de table en amorçage de 2,1 millions d'euros en septembre 2024.

"On est à l'aube d'une petite révolution. Entre 2010 et 2025, il y a eu une véritable inflation des textes réglementaires. Cette tendance se poursuit, mais les outils d'automatisation permettent désormais de la gérer plus efficacement. Les établissements financiers qui ne prennent pas le virage vont continuer à mobiliser des budgets et des ressources humaines croissants, au détriment de leurs enjeux de développement", prévient Arnaud Schwartz, cofondateur.

Fondé en 2023 et incubé à Hexa, Marble automatise un large éventail de tâches liées à la conformité : détection et analyse des alertes, génération de reportings ou encore questionnement automatique des clients. La solution peut être déployée directement sur l'infrastructure des établissements qui l'utilisent. "L'objectif est de faciliter le travail des analystes. L'humain peut ainsi se concentrer sur les alertes avérées et prendre la décision finale, notamment lorsqu'il s'agit de bloquer un compte", poursuit le dirigeant.

Dépasser 5 millions d'euros d'ARR en 2027

Marble, dont le modèle économique repose sur un abonnement SaaS, revendique une centaine de clients. Pour les séduire, la start-up mise notamment sur une intégration légère d'un point de vue technique. "Nous avons fait en sorte que le déploiement soit le plus simple possible, avec peu de contraintes", assure Arnaud Schwartz.

La levée de fonds doit permettre à la jeune pousse de poursuivre deux objectifs principaux : investir dans son produit et accélérer son développement commercial. Elle souhaite notamment convaincre des établissements de plus grande taille, dont des banques traditionnelles, avec l'objectif de dépasser les 5 millions d'euros d'ARR en 2027. Pour accompagner cette croissance, des recrutements sont prévus puisque Marble, qui compte actuellement 13 collaborateurs, souhaite doubler ses effectifs d'ici la fin de l'année.