Deepki, LegalPlace, Flowdesk… Quelles seront les 20 prochaines licornes de la French tech selon Avolta ?

Avolta s'était déjà livré à l'exercice en 2025. Un an plus tard, sa nouvelle sélection se renouvelle largement, avec 13 nouveaux entrants sur les 20 start-up identifiées.

Quelles seront les prochaines start-up de la French tech à atteindre le cap symbolique du milliard de dollars de valorisation ? C’est le jeu de prédiction auquel s’est prêtée la banque d’investissement française Avolta dans sa dernière étude, consacrée à l’état du capital-risque en France au premier semestre 2026 et à ses grandes tendances. Pour mener son analyse, elle s’est appuyée sur plusieurs sources, dont les données de partenaires comme Dealroom et PitchBook, ainsi que celles de la presse spécialisée.

Au total, le rapport a établi une liste de 20 entreprises qui, selon Avolta, seront les prochaines à atteindre le statut aussi symbolique que prestigieux de licorne. Si l’étude ne détaille pas la méthodologie retenue pour établir cette sélection, elle met en avant plusieurs acteurs bien connus de l’écosystème que vous pouvez retrouver sur l'image ci-dessous.

© Avolta

Avolta s’était déjà prêté à l’exercice en 2025. La sélection de cette année se distingue de la précédente, avec 13 nouvelles start-up sur les 20 identifiées. Parmi ces nouveaux venus qui pourraient bientôt jouer dans la cour des grands, on trouve LegalPlace, spécialiste de la création d’entreprise, qui a fait l’actualité en mai dernier en rachetant son concurrent historique Legalstart. La sélection comprend également Flowdesk, qui développe des technologies pour le marché des cryptoactifs, ou encore Upway, spécialiste du reconditionnement de vélos électriques. A noter que la cohorte compte également Deepki, plateforme de gestion de la performance énergétique, que les investisseurs de la French tech avaient déjà désignée comme une future licorne lors d’un vote organisé par le JDN.

S'il y a 13 nouveaux entrants par rapport à la sélection de 2025, la liste d’Avolta compte logiquement autant de sortants. Parmi eux, Pasqal a entre-temps rejoint le cercle des licornes. La start-up spécialisée dans l’informatique quantique a franchi ce cap à la suite d’un financement de 340 millions de dollars annoncé en mars. Les autres entreprises ont simplement disparu de la sélection, à l’image de Swan, spécialiste du banking as a service, et d’Electra, positionné sur la recharge ultra-rapide des véhicules électriques.

La sélection d'Avolta est représentative des secteurs en vogue dans la French tech. La DefenseTech est ainsi incarnée par Command AI, le quantique par Alice & Bob et le new space par Look Up Space et Infinite Orbits.