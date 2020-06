Cloud privé : OVHCloud sacré leader en Europe devant Atos et Orange

Le groupe français fait une entrée remarquée dans la Wave du cabinet américain Forrester centrée sur les offres de hosted private cloud. Rackspace est le seul à se hisser à ses côtés.

OVHCloud intègre la très sélecte Forrester Wave des offres de cloud privé hébergé. Le groupe français est classé par le cabinet d'études Forrester dans la catégorie des leaders européens du domaine aux côtés de Rackspace. Il distance ses concitoyens Orange et Atos positionnés, eux, parmi les strong performers. Sans surprise, OVHCloud se hisse largement en tête en matière de tarifs. Un domaine où l'entreprise d'Octave Klaba est passée maître. Internalisant la fabrication de ses serveurs, elle maximise le ratio performance/prix à des niveaux rarement égalés. Autre domaine où OVHCloud arrive premier dans le rapport de Forrester : l'expérience client et de services. Pour réaliser son analyse, le cabinet américain a passé au crible deux solutions du fournisseur : sa plateforme de software-defined datacenter (SDDC) basée sur la technologie VMware d'une part, son offre de serveurs bare metal d'autre part. Des produits tous deux proposés dans les 30 data centers du provider à travers le monde.

Forrester épingle en revanche OVHCloud sur la délicate question du support client. Un domaine où, il est vrai, la société de Roubaix n'a historiquement pas bonne presse. "Ses références clients détectent des incohérences dans ce domaine", note sobrement le cabinet. Face à ce constat, OVHCloud indique redoubler d'efforts pour combler son retard. "Nous avons mis en place depuis quelques mois une nouvelle structuration du support au niveau mondial avec quatre niveaux d'escalade pour répondre à différents degrés de criticité", explique au JDN Michel Paulin, CEO du groupe. Une nouvelle organisation qui s'est concrétisée par la sortie d'un support haut de gamme (baptisé Professional Service). Pour consolider l'édifice, OVHCloud a déployé un programme d'accompagnement pour les ESN souhaitant proposer ses offres en catalogue. "Il compte près de 370 partenaires dont 118 partenaires avancés", précise Michel Paulin. Parmi ces advanced partners figurent notamment Capgemini, Sopra, Linkbynet ou Neurones IT.

Forrester Wave sur les services de cloud privé hébergé en Europe au deuxième trimestre 2020. © Forrester

Même s'il est classé premier en matière de politique de prix par Forrester, OVHCloud est loin de ressortir en tête de l'étude du cabinet sur le front du compute et l'automatisation. Un déficit que l'entreprise française s’attelle là aussi à combler. Dans cette optique, elle prévoit de lancer dès juillet une nouvelle offre de cloud privé virtuel. Baptisée Hosted Private Cloud Premier, elle se déclinera en cinq configurations VMware, de 48 à 768 Go de RAM, bénéficiant des dernières générations de CPU d'Intel. Basées sur la technologie de réseau virtuel vSAN de l'éditeur américain, trois autres seront taillées pour le stockage hyperconvergé. Une nouvelle génération de serveurs de stockage sortira en parallèle (voir les détails dans les tableaux ci-dessous). Le tout s'accompagnera d'une refonte complète du réseau d'OVH. Objectif affiché : passer de 1 à 3 Gbps à 10 Gbps garantis.

Une nouvelle offre dévoilée

"Cette offre, qui sera commercialisée simultanément dans nos 30 data centers, a pour but de proposer une stack de private cloud unique au niveau mondial", souligne Michel Paulin. Spécialement outillée en termes d'exploitation et d'automatisation, elle vise à homogénéiser les deux principaux services de cloud privé VMware du provider, le premier issu de son offre historique de SDDC et le second du rachat de l'activité cloud de VMware aux US. "Hosted Private Cloud Premier sera complétée en septembre d'une solution Essentials adaptée au aux PME et ETI", ajoute Michel Paulin.

L'offre Hosted Private Cloud s'accompagnera de trois services managés de réseau de stockage virtuel (basés sur VMware vSAN). Auxquels s'ajouteront cinq datastores NFS (pour Network File System) full SSD. De quoi, espère OVH, remonter dans les notes octroyées par Forrester.

Côté bare metal, OVHCloud n'est évidemment pas en reste, le serveur dédié étant historiquement son produit star par excellence. "Nous travaillons pour cet automne sur des serveurs de très hautes capacités en GPU et en CPU", confie Michel Paulin.

Strong performer en Amérique du Nord

Côté nord-américain, OVHCloud se hisse parmi les strong performers de la Wave de Forrester sur les services de hosted private cloud outre-Atlantique. Un marché sur lequel le groupe s'est lancé suite au rachat du cloud de VMware. Une opération qui lui a permis de récupérer une base d'environ 1 000 clients qui ont été migrés depuis vers ses data centers situés outre-Atlantique. Une région où OVHCloud a déployé trois centres de données. Le premier a été inauguré en 2014 à proximité de Montréal. Deux autres ont été ouverts aux Etats-Unis en 2018, l'un sur la côte est (en Virginie), l'autre sur la côte ouest (dans l'Oregon). Deux infrastructures qui bénéficient d'une structure juridique isolée.

Forrester Wave sur les services de cloud privé hébergé en Amérique du Nord au deuxième trimestre 2020. © Forrester

"OVHcloud érige une séparation complète entre géographies pour améliorer sa position européenne en matière de confidentialité des données en créant une offre européenne libérée du Cloud Act américain", reconnait Forrester. Une étanchéité qui différencie radicalement OVHCloud de ses grands concurrents originaires des Etats-Unis.