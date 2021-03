Comment réagir si mon site web est impacté par l'incendie d'OVH ?

3,6 millions de sites web sont concernés par l'incendie survenu sur le site d'OVHCloud à Strasbourg. Découvrez les cas de figure pour tenter de récupérer tout ou partie des données.

Le bilan de l'incendie qui a frappé le site de Strasbourg d'OVHCloud dans la nuit du 9 mars est lourd : le datacenter Strasbourg 2 (SGB2) est entièrement détruit, une partie de SBG1 également. Par précaution, l'électricité a été coupée sur l'ensemble du site. Du coup, SBG3 et SBG4 ne sont pour le moment plus opérationnels. "Nous prévoyons de redémarrer SBG1 et SBG4, et leur réseau associé, d'ici lundi le 15 mars (une date pour le moment provisoir), et SBG3 d'ici le vendredi 19 mars", promet Octave Klaba. Quant à la reconstruction de SGB2, aucune date n'est précisée pour le moment. 3,6 millions de sites web clients d'OVHCloud sont ou ont été impactés selon Netcraft.

OVHCloud a des obligations contractuelles

Que faire en attendant la remise en service des datacenters ? Pour les sites web ayant souscrit à une offre de sauvegarde, il est possible de mettre rapidement en place un plan de reprise d'activité (PRA). En général, les services de backup web permettent de regénérer en quelques clics la base de données du site, sa logique applicative et son front end, ainsi que son back office. Pour les gros sites, des routines, évidemment anticipées à l'avance, permettront de remonter toute l'architecture. Pour ceux n'ayant pas actionné ce type d'offre, inutile de se tourner vers OVHCloud. Il est en effet de la responsabilité de chaque site de sauvegarder ses contenus. D'ailleurs, pour plus de sécurité, il est recommandé de réaliser cette réplication chez un autre fournisseur.

Pour autant, cela ne veut pas dire qu'OVH n'a pas d'obligations contractuelles. Pour son offre de serveurs dédiés par exemple (proposée sur SGB2), le groupe s'engage sur un taux de disponibilité de 99,9% à 99,95% selon les gammes. S'il n'est pas respecté, OVHCloud s'engage à allouer un crédit de 5% du coût mensuel des serveurs dédiés indisponibles, par tranche d'une heure d'indisponibilité entamée au-delà du SLA. Concernant le service Dedicated Cloud, lui-aussi commercialisé sur SGB2, il garantit un taux de disponibilité de 99,99% pour les serveurs, et de 100% pour le réseau. Si le résultat n'est pas au rendez-vous côté serveur, OVH remplacera la machine défectueuse dans un délai de 15 minutes, ou le remboursera à 100% s'il ne peut pas être remplacé. Côté réseau, il remboursera 5% de la facture globale par tranche de 10 minutes d'indisponibilité.

Une matrice de reprise d'activité

Pour les clients bénéficiant d'un PRA, voici la marche à suivre. Pour commencer, il faudra identifier sur quel datacenter le site web est hébergé. Pour ce faire, il suffit de se connecter à la console OVH Manager, puis de se rendre dans l'espace dédié à la gestion du site. Là, il est possible de vérifier sa configuration ainsi que le centre de données d'OVHCloud où le site est installé. Ces informations permettront de bâtir la matrice de gouvernance de votre plan de reprise d'activité (voir tableau ci-après).

Vu les dégats occasionnés par l'incendie, il est recommandé de se tourner vers un autre provider le temps qu'OVH mette en place son plan de reprise après sinistre. Le groupe a d'ailleurs prévenu que la remise en service sera progressive.

Newsletter quotidienne Abonnement newsletters Voir un exemple Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

"Nos équipes construisent un document synthétisant les services impactés pour chaque bâtiment. Ce document a pour objectif de vous donner de la visibilité sur l'état de récupération de vos services et données dans les prochains jours", précise-t-on chez OVHCloud. "Une FAQ va aussi être prochainement disponible afin de déterminer la localisation de vos produits et répondre à vos questions." Autant d'informations qui permettront d'affiner le plan de reprise d'activité.