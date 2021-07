Microsoft rachète le cloud 5G d'AT&T et prend l'ascendant sur Amazon

L'éditeur américain s'offre le cœur de réseau mobile du premier opérateur télécom aux Etats-Unis. Une brique qui va venir enrichir son cloud Azure.

C'est un coup de semonce pour Amazon Web Services (AWS). Microsoft vient d'annoncer l'acquisition de la plateforme cloud orchestrant le réseau mobile du numéro un américain des télécoms, AT&T. L'éditeur de Redmond reprend également l'ensemble de l'équipe en charge de son développement. Cette technologie sera migrée sur Azure for Operators, le service Azure à destination des opérateurs. Objectif : faire du cloud de Microsoft le cœur du réseau 5G d'AT&T. Un réseau qui a été lancé dès 2018. Les modalités financières de l'opération n'ont pas été dévoilées.

Parmi les ténors du cloud, Microsoft est le premier à boucler une telle opération. Ce qui lui permet de facto de prendre un coup d'avance sur AWS, toujours leader du secteur avec 31% de part de marché selon les derniers chiffres du cabinet d'étude Canalys.

Migration d'ici trois ans

Azure for Operators sera chargé de piloter les connexions utilisateur transitant sur le réseau 5G d'A&TT, mais aussi les flux en provenance des objets connectés et autres services qui y sont rattachés. Pour AT&T, l'objectif est évidemment de réaliser des économies de coût en mutualisant sa technologie cœur de réseau avec celle d'autres acteurs du secteur. Mais aussi de bénéficier des innovations de Microsoft. Sur ce plan, l'éditeur entend faire profiter AT&T de ses services Azure en matière d'IA pour automatiser les opérations réseau et d'edge pour lancer de nouveaux services.

"Cette collaboration avec AT&T va permettre à Microsoft d'étendre son portefeuille pour parvenir à un cloud de classe opérateur"

Dans ce deal, Microsoft récupère la propriété intellectuelle de la plateforme du cloud 5G d'AT&T. Mais aussi celle de l'usine logicielle conçue pour la développer et la déployer. Dans l'immédiat, le groupe va prendre la main sur le développement et la maintenance de ce cloud. Sa migration vers Azure sera, elle, mise en œuvre d'ici trois ans.

"Cette collaboration avec AT&T va permettre à Microsoft d'étendre son portefeuille pour parvenir à un cloud de classe opérateur", commente Jason Zander, vice-président exécutif Azure chez Microsoft. L'opération fait suite à l'acquisition en 2020 d'Affirmed Networks, un spécialiste de la virtualisation des réseaux mobiles, et de Metaswitch Networks, un fournisseur de services cloud réseau.

Des zones cloud de proximité

Azure for Operators complète les Azure Edge Zones dont la cible numéro un est également les opérateurs. Concurrente du service Wavelength d'Amazon, ces zones locales viennent étendre les services cloud de Microsoft à la périphérie du réseau via des mini-centres données de proximité. Les applications recourant à ces infrastructures bénéficient de tous les outils de sécurité et APIs au catalogue d'Azure.

En vue de ces zones déployer au plus près des réseaux télécoms, Microsoft a déjà signé des accords avec Deutsche Telekom, NTT Communications, Telefonica, T-Mobile, Verizon Business ou Vodafone Business. Là encore, AT&T fait partie de la liste (lire l'article : AWS, Google et Microsoft parient sur l'association gagnante 5G et edge).