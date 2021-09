Croissance folle et ebitda stable, la promesse d'OVH pour son entrée en bourse

Le document d'enregistrement d'OVHCloud en vue de son IPO est désormais validé par l'AMF. L'entreprise espère lever 400 millions de dollars pour une valorisation de 4,7 milliards.

L'autorité française des marchés financiers (AMF) a approuvé le document d'enregistrement d'OVHCloud en vue de son introduction en bourse sur Euronext Paris. Le cloud français entend lever 400 millions de dollars et porter sa valorisation à 4,7 milliards de dollars (selon le Wall Street Journal). L'opération passera par l'émission d'actions. Les fonds américains KKR & Co et TowerBrook, qui accompagnent le groupe depuis 2016, comptent céder une partie de leurs titres pour accompagner le mouvement. Quant à la famille Klaba, elle précise vouloir conserver une large majorité du capital.

"Les assurances se sont engagées à verser 58 millions d'euros suite à l'incendie de Strasbourg"

Sur sa dernière année fiscale, close au 31 août 2020, OVHCloud enregistre un chiffre d'affaires de 632 millions d'euros, contre 600 millions l'année précédente. Soit une progression d'un peu plus de 5%. Sur la période, l'entreprise atteint un Ebitda (ou bénéfice avant intérêts, impôts et amortissements) de 255 millions d'euros. De quoi lui permettre de faire face aux crédits de ses fournisseurs. Rappelons qu'OVHCloud assemble lui-même ses serveurs dans son usine de Croix dans le Nord. "Pour l'exercice 2021, le chiffre d'affaires devrait s'inscrire dans une fourchette de 655 à 665 millions d'euros, en intégrant un impact de 28,1 millions d'euros lié à l'incident de Strasbourg", souligne-t-on chez OVH. Au total, l'objectif est de maintenir la marge d'Ebitba ajusté entre 38 et 40%, en ligne avec celle de 2020.

Suite au feu qui a touché son campus de Strasbourg et réduit en cendres l'un des data centers du site le 10 mars 2021, OVHcloud annonce avoir obtenu, en août 2021, "l'engagement de ses assureurs à lui verser, avant fin septembre 2021, une somme de 58 millions d'euros au titre de la couverture des conséquences de l'incendie".

Cap sur 1,6 milliard de CA en 2025

Que promet OVHcloud aux futurs actionnaires ? Hisser la croissance organique de son chiffre d'affaires aux alentours de 25% par an pendant les quatre prochaines années. Ce qui devrait lui permettre d'atteindre un revenu annuel de 1,6 milliard d'euros en 2025. Pour relever ce défi, OVH compte notamment capitaliser sur la croissance du marché du cloud public et du hosted private cloud. Un double créneau qui, au deuxième trimestre 2021, progresse de 39% sur un an selon le cabinet Synergy.

Pour parvenir à ce résultat, le groupe d'Octave Klaba affiche une feuille de route ambitieuse visant à étendre son offre à de nouveaux usages : calcul haute performance dans l'IA, stockage de nouvelle génération, sécurité des données... Sur le PaaS, il mise sur un fin cocktail combinant son savoir-faire et ses partenariats dans le IaaS (avec Google, MongoDB) avec une stratégie de croissance externe ciblant à la fois des start-up et "des acteurs plus matures". L'objectif ? Porter sa roadmap à quelque 40 solutions de PaaS d'ici 2025, en misant notamment sur l'essor des besoins en matière de multicloud et de souveraineté des données.

L'essor international se poursuit

En parallèle, le développement à l'international va se poursuivre. Et en premier lieu en Europe, où le groupe compte, là encore, sur la croissance externe. OVH évoque "des rachats opportunistes de fournisseurs aux portefeuilles clients complémentaires". Déjà présente au Canada depuis 2012 et aux Etats-Unis depuis 2016 via des centres de données en propre, l'entreprise entend aussi renforcer sa présence en Amérique du Nord ainsi qu'en Amérique Latine. Côté asiatique, OVHCloud opère déjà des data centers à Singapour et à Sydney en Australie. Mais la société de Roubaix lorgne également la Corée du Sud, l'Indonésie, le Japon ou la Thaïlande.

A moyen terme, OVH ne prévoit pas de reverser des dividendes aux actionnaires. La priorité étant de réinvestir les flux de trésorerie pour soutenir la croissance. En attendant, l'IPO aura le mérite de rendre plus transparente l'activité d'OVHCloud... ainsi que sa valorisation.