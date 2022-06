Info JDN : Google et Thales lancent leur cloud souverain en bêta privé

Un early adopter program pour tester le cloud souverain français est ouvert à une dizaine de clients de la coentreprise créée par les deux groupes.

A l'occasion de l'ouverture de la région française de Google Cloud, Anthony Cirot, directeur France de Google Cloud, a glissé au JDN quelques informations inédites sur le futur cloud souverain que le groupe de Mountain View compte ouvrir en France en partenariat avec Thales. Un cloud qui doit permettre d'accéder à son offre en évitant de dépendre du Cloud Act via la création d'une coentreprise majoritairement détenue par le fleuron français de la cybersécurité. Rappelons que cette législation permet aux autorités étasuniennes d'accéder à toute donnée hébergée par une entreprise américaine, y compris si celle-ci est stockée à l'étranger. A l'instar du partenariat signé par Microsoft avec Capgemini et Orange (lire l'article : Capgemini et Orange créent un cloud souverain Azure et Microsoft 365), l'objectif est de déléguer la commercialisation et les opérations informatiques à une société sous législation française en vue de neutraliser cette dépendance juridique.

"L'objectif est in fine d'être conforme à la qualification SecNumCloud de l'ANSSI"

En termes de centres de données, le cloud souverain cofondé par Google et Thales sera géographiquement localisé au même endroit que la région cloud française du groupe américain. Traduction : elle sera déployée dans les mêmes bâtiments situés en Ile-de-France. L'infrastructure sera néanmoins installée dans des salles différentes pour assurer une isolation entre les deux environnements, à la fois au niveau système et réseau. "Cette proximité permettra au personnel de Google d'intervenir rapidement sur des situations très avancées de support de niveau 3, tout en étant escorté par du personnel de Thales. L'objectif étant in fine d'être conforme à la qualification SecNumCloud de l'ANSSI (pour Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, ndlr)" explique au JDN Anthony Cirot.

L'échéance : 2023

En termes de périmètre fonctionnel, on peut supposer que le cloud souverain lancé conjointement par Google et Thales reprendra la trentaine de services cloud commercialisés sur la région française du groupe américain désormais ouverte. Pourrait-il héberger Google Analytics 4 ? Probablement pas. L'accord signé entre les deux protagonistes est piloté, côté Google, par l'activité cloud (GCP) de Mountain View, dont l'offre ne recouvre pas Google Analytics (GA) même si elle peut en intégrer les données.

La coentreprise mettra en œuvre "des services de sécurité, notamment la gestion des identités, le chiffrement des données, l'administration ou encore la supervision, avec des mises à jour reçues en continu mais réceptionnées, évaluées et validées au sein d'un sas de sécurité piloté par Thales", avaient précisé les deux partenaires lors de l'annonce de cette initiative en octobre 2021. Thales assurera également "la gestion des clés de chiffrement et la supervision cyber grâce au soutien de son centre opérationnel de cybersécurité".

La nouvelle offre sera-t-elle lancée en 2023 comme le projet Bleu de Microsoft ? "Pour l'obtention de SecNumCloud, nous sommes sur des échéances similaires. Sachant que nous avons déjà un early adopter program en place avec une dizaine de clients qui vont démarrer dans le courant de l'été des bêtas test dans le cadre de la société commune créée avec Thales", confie Anthony Cirot.