Google ouvre enfin sa région cloud en France

Après AWS et Microsoft, c'est au tour du groupe de Mountain View d'ouvrir une région cloud dans l'Hexagone ce 30 juin. Elle se répartit sur trois data centers distants basés en Ile-de-France.

Comme annoncé, Google ouvre sa région cloud française ce 30 juin 2022. Nom de code : Europe – West 9 (Paris). Ce lancement intervient près de 5 ans après l'ouverture de la région française d'AWS et 4 ans après le déploiement dans l'Hexagone des deux régions du cloud Azure de Microsoft. Basée en Ile-de-France, l'infrastructure de Google compte trois zones de disponibilité (AZ), réparties dans trois data centers différents distants les uns des autres. La distance n'est pas communiquée. Comme pour les régions France d'Oracle et de Microsoft, mais à la différence de celle d'AWS, les clients ne peuvent pas choisir leur(s) AZ(s) de déploiement. Selon la documentation de Google, ces AZ sont considérées comme des domaine de défaillance donnant la possibilité de répliquer automatiquement les applications. Objectif : proposer une architecture résiliente "haute disponibilité", "tolérante aux pannes" tout en étant "mieux protégé contre les défaillances inattendues". Il s'agit de la 34e région cloud lancée par Google à travers le monde.

Pour l'heure, une trentaine de services sont disponibles sur la nouvelle infrastructure (voir la liste ci-dessous). Parmi eux, on retrouve les principales briques qui ont fait le succès de Google Cloud Platform dans la data, notamment BigQuery et Cloud Dataproc qui est taillé pour exécuter plus de 30 frameworks open source (Hadoop, Spark, Flink, Presto…). "Au regard de nos échanges avec les clients, le déploiement d'autres services est déjà prévu", précise Anthony Cirot, directeur France de Google Cloud.

"Nous donnons néanmoins la possibilité aux clients de Google Workspace de stocker leurs données en Europe s'ils le souhaitent", rappelle Anthony Cirot, directeur France de Google Cloud (voir le détail sur le site de support de Google). Parmi les offres déployées sur la nouvelle région, on regrettera par ailleurs l'absence de Vertex, la plateforme de machine learning qui a fait la renommée de Google Cloud dans l'IA. On peut imaginer qu'elle devrait être y déployée rapidement compte tenu de l'engouement qu'elle suscite parmi les data scientists.

"La région française bénéficie de Dunant, le câble sous-marin d'une capacité de 250 tera/s, que nous avons déployé pour relier l'Europe aux Etats-Unis"

En termes de transit, la nouvelle infrastructure est connectée aux réseaux des principaux opérateurs locaux, au premier rang desquels Orange. Intégrant le service Cloud Interconnect du provider américain, elle permet aux clients de raccorder leurs applications qui y seront hébergées à leur réseau étendu (WAN). "Elle bénéficie aussi de Dunant, le câble sous-marin d'une capacité de 250 tera/s, que nous avons déployé pour relier l'Europe aux Etats-Unis", ajoute Anthony Cirot.

Quid de la stratégie de Google en termes d'accompagnement client ? Sur ce point, l'entreprise mise comme ailleurs sur ses partenaires locaux parmi lesquels figurent les français Devoteam, Sopra-Steria et Onepoint. Côté exploitation, Google Cloud, qui proposait déjà un support dans la langue de Molière, opèrera sa région française tout comme ses voisines depuis l'Europe, via des équipes installées sur le Vieux continent.