Oracle lancera ses régions cloud "souveraines" en Europe en 2023

Deux ou trois EU Oracle Sovereign Cloud seront ouvertes dans un premier temps. L'objectif à terme : couvrir l'ensemble de l'Union européenne.

En parallèle des 37 régions de son cloud public, dont deux en France, Oracle multiplie les configurations en vue de s'adapter aux exigences relatives à la data privacy. A travers ses National Security Regions, il propose des régions cloud entièrement déconnectées d'Internet. La cible ? Les secteurs hautement régulés comme le secteur public, la Défense ou l'industrie. Si besoin, les clients peuvent également déployer le cloud OCI (pour Oracle cloud infrastructure) au sein de leurs propres centres de données. Dans tous les cas, Oracle fournit la même infrastructure et les mêmes services. "Compte tenu de l'évolution permanente de la législation européenne sur les données, nous ajoutons à l'édifice l'EU Oracle Sovereign Cloud", annonce Régis Louis, vice-président de la stratégie produit d'Oracle en région EMEA & JAPAC.

L'Oracle Sovereign Cloud se traduira par de nouvelles régions OCI ouvertes au sein de l'Union européenne. Portées par des filiales d'Oracle de juridiction européenne créées pour l'occasion, ces infrastructures seront technologiquement isolées des régions du cloud public du groupe. "Elles seront par ailleurs opérées et supportées par du personnel résidant au sein de l'Union et rattaché aux nouvelles structures juridiques", détaille Régis Louis. " Nous garantirons par ailleurs la localisation en Europe des métadonnées et informations liées aux utilisateurs de ces régions. L'objectif est in fine de faire en sorte que nos clients puissent se mettre en conformité avec les règlements européens sur la data."

"Pour l'instant, la France n'est pas sur la liste des premiers pays déployés"

Pour l'heure, Oracle ne détaille pas de façon plus précise les modalités de cette stratégie. "Ces annonces viendront en temps voulu. Nous avons pour objectif de lancer en Europe les premières National Security Regions courant 2023", confie Régis Louis, avant de préciser que la France ne fera pas partie des tous premiers déploiements. En ligne avec sa politique produit, l'offre Sovereign Cloud bénéficiera de la même architecture, des mêmes garanties de niveau de service, et des mêmes prix que les régions publiques du cloud d'Oracle. Elle recouvrira également l'ensemble de l'offre d'Oracle Cloud : IaaS, PaaS, Autonomous Database, ERP, SCM, HCM, Marketing… Les clients pourront en outre acquérir des crédits utilisables quelle que soit la région, qu'elle soit souveraine ou pas.

Contrairement aux initiatives Bleu de Microsoft et S3NS de Google, qui délèguent la distribution de leurs clouds respectifs à des tiers pour les isoler des législations extraterritoriales, Oracle créent donc des filiales. "Mais à la différence de ces démarches très localisées, notre approche a pour vocation de recouvrir l'ensemble des 27 pays de l'Union européenne", explique Régis Louis. "Nous sommes en train de finaliser la liste des deux ou trois premiers pays où ces régions souveraines seront déployées. L'objectif étant de permettre de mettre en œuvre une politique de disaster recovery." Les régions souveraines d'Oracle en Europe pourront être hébergées dans les mêmes data centers que les régions cloud existantes, mais de manière isolée dans des salles différentes. Au cas par cas, elles pourront aussi être installées dans des centres de données différents.

Les régions souveraines d'Oracle en Europe seront confinées au sein d'un réseau OCI dédié (Realm) à l'échelle de l'Union européenne. De quoi créer une infrastructure cloud bien distincte sur le plan technologique.