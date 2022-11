AWS Re:Invent : Amazon booste sa perf sur le serverless

A l'occasion de son événement mondial, le cloud d'Amazon lance un nouveau service conçu pour conserver en mémoire l'instantané d'une fonction Lambda en vue de le réutiliser à la volée à tout moment.

Lambda se hisse parmi les services cloud d'Amazon les plus prisés. Dans son baromètre 2020, la plateforme de monitoring Datadog révélait que la moitié de ses clients recourant à AWS avait opté pour l'offre de function as a service (FaaS) du groupe américain. Hébergement du backend de site web, gestion de flotte d'objets connectés, d'application mobile, traitement analytics, de fichiers, application de gestion par événements… Les cas d'usage du FaaS sont variés. Evitant d'avoir à installer et maintenir les serveurs physiques ou virtuels sous-jacents, ce modèle implique cependant de ré-exécuter le code applicatif à chaque utilisation, ce qui grève de facto les performances. Lors de son événement mondial AWS Re:Invent, qui se tient du 28 novembre au 2 décembre 2022, AWS a levé le voile sur SnapStart, un service d'accélération taillé pour passer outre ce process récurrent.

"La latence peut s'expliquer par la nécessité de charger des modèles de machine learning"

"Initialiser l'exécution d'une fonction Lambda peut prendre du temps pour certains langages de développement. Faire appel au runtime Java en lien avec des frameworks comme Spring Boot, Quarkus ou Micronaut peut demander jusqu'à 10 secondes", explique Jeff Barr, chief evangelist chez AWS. D'après le baromètre 2022 de Datadog, Java se classe en troisième position des langages les plus utilisés au sein des fonctions Amazon Lambda, derrière Python et Node.js (voir le graphique ci-dessous).

"La latence des fonctions Lambda peut également s'expliquer par la nécessité de charger des modèles de machine learning, pré-calculer certaines données de référence ou établir des connexions avec d'autres services AWS", ajoute Jeff Barr.

Pour passer outre cette étape chronophage, SnapStart commence par exécuter la fonction Lambda, puis conserve en cache un instantané de l'état de la mémoire et du disque en vue de les réutiliser à la demande à chaque nouvelle requête. Résultat : une initialisation beaucoup plus rapide, mais aussi mieux prédictible (lire le post de cette annonce).

Parallèlement, AWS annonce à l'occasion de son événement l'extension d'Amazon Inspector, son service de détection de failles de sécurité, aux applications motorisées par Lambda. Une couche qui vient s'ajouter aux instances EC2 et aux containers stockés sur Amazon Elastic Container Registry, qu'Inspector prenait déjà en charge dans ses scans de sécurité.

