Dropbox dévoile deux nouveaux outils alimentés par l'IA

Dropbox Dash et Dropbox AI sont deux nouveaux services d'IA destinés à faire gagner en productivité leurs utilisateurs. Le premier permet de retrouver les documents, le deuxième de les résumer.

Selon une étude réalisée par RingCentral, plus de deux tiers des employés passent une heure par jour à rechercher des documents, soit environ 32 jours par an. Dropbox, sans doute attentif à ces statistiques, a dévoilé ce 21 juin deux outils boostés à l'intelligence artificielle : Dropbox Dash et Dropbox AI. Leur but, permettre aux travailleurs de perdre moins de temps à naviguer entre divers documents et applications pour se focaliser sur les tâches à forte valeur ajoutée.

Dropbox Dash est un moteur de recherche universel qui regroupe tous les outils, contenus et applications dans une seule et même barre de recherche. Par l'intermédiaire de connecteurs entre des plateformes comme Google Workspace, Microsoft Outlook ou encore Salesforce, Dropbox Dash peut centraliser une multitude d'informations sur une interface unique.

Outre la recherche universelle, Dropbox Dash propose deux fonctions. La première, nommée Stacks, permet d'organiser des URL et de les retrouver facilement. La deuxième, intitulée Start page, prend la forme d'un tableau de bord qui permet d'accéder à la recherche universelle Dash, d'afficher Stacks ou encore d'obtenir des raccourcis vers les fichiers récents.

La fonction Start page et son tableau de bord. © Dropbox

Le deuxième outil, Dropbox AI, est un pur produit de l'IA générative. Il permet de résumer instantanément des fichiers. L'IA peut également parcourir ces fichiers pour répondre aux question des utilisateurs. Désormais, ces derniers pourront prendre connaissance de documents volumineux ou même de vidéos sans les visualiser dans leur intégralité. Dropbox AI est pour l'instant disponible seulement aux Etats-Unis pour les utilisateurs de Dropbox Pro tandis que Dropbox Dash est lancée en version bêta.