Eric Larchevêque annonce The Bitcoin Society, une bitcoin company cotée en bourse mais pas que

Après des semaines de suspense, le cofondateur de Ledger a dévoilé les contours du projet "le plus important de sa vie".

Que pouvait bien être ce projet dont nous parlait Eric Larchevêque depuis plusieurs semaines ? Depuis septembre, le cofondateur de Ledger a multiplié les post sur ses réseaux sociaux pour teaser un projet qui "pourrait être le plus important de sa vie" et "qui ne laissera personne indifférent". C'est donc ce 24 novembre, à l'Espace Clacquesin à Malakoff, une commune des Hauts-de-Seine, qu'Eric Larchevêque a dévoilé les contours de ce fameux projet, à savoir le lancement de The Bitcoin Society, une bitcoin treasury company cotée en bourse.

Salle sombre, musique mystérieuse, compte à rebours… avant l'arrivée d'Eric Larchevêque, les participants pariaient entre eux sur la nature de l'annonce. Puis, celui qui a également fondé la Maison du Bitcoin est arrivé sur scène et a déroulé sa partition pendant une grosse heure devant près de 500 personnes.

Dans un premier temps, Eric Larchevêque a critiqué la situation économique actuelle et l'intervention des pouvoirs publics qu'il juge trop importante : "Nos gouvernements empruntent pour financer le présent, la dette enfle, l'inflation ronge et le futur qu'on a sacrifié frappe à notre porte. Les taxes sont de plus en plus nombreuses et pesantes et sont appliquées à ceux qui créent de la valeur et qui sont la variable d'ajustement d'un système qui ne sait pas se réformer et qui dévore tout"

Après les critiques d'un "Etat qui ponctionne sans limite pour alimenter un système hors de contrôle", place aux louanges sur le bitcoin. "Le bitcoin est hermétique au contrôle politique et a prouvé sa capacité à résister aux vents contraires". Et selon Eric Larchevêque, un type d'acteur en particulier permet "au bitcoin d'accomplir sa révolution monétaire" : les Bitcoin treasury companies, à savoir les entreprises qui structurent leur stratégie financière autour de l'acquisition de bitcoins. Un phénomène qui s'est accéléré cet été.

Tony Parker embarqué dans le projet

Logiquement, la salle s'attend à ce qu'Eric Larchêveque, fervent défenseur du bitcoin depuis plus de dix ans, annonce le lancement d'une bitcoin treasury company. C'est exactement ce qu'il se passe. Le célèbre entrepreneur a annoncé avoir pris 98% des parts de la société Tayninh (ex filiale d'Unibail), "une entreprise cotée, centenaire, mais sans activité ni salarié". Avec deux autres fondateurs, à savoir Nathan Benchimol et Tony Parker, Eric Larchevêque entend transformer cette société en une bitcoin treasury company cotée sur Euronext Paris et désormais nommée The Bitcoin Society.

Une bitcoin treasury company et puis c'est tout ? La star du soir promet que son projet va beaucoup plus loin. "C'est une alternative monétaire pour nous réaligner avec le temps long et la valeur du futur". "L'activité opérationnelle se déroulera en trois axes : une activité de bitcoin company, une network society et la création de clubs premium. Il s'agira de la première entreprise cotée dans le monde qui combinera bitcoin company et network society".

Malgré la longue prise de parole, l'annonce semble manquer de précisions. Que signifie exactement cette "network society" ? Entre les lignes, on comprend que le but est de rassembler des entrepreneurs du monde entier et que le projet a une portée idéologique. "The Bitcoin Society n'est pas au service d'un pays. C'est un projet au service d'individus libres du monde entier". On en saura sans doute plus dans les semaines à venir.