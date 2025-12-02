L'application d'épargne crypto Bitstack lève 15 millions de dollars pour son expansion européenne

La start-up va s'attaquer à une dizaine de pays européens dont l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie et les Pays-Bas.

Bitstack tient sa série A. L'application française qui veut démocratiser l'épargne des particuliers en bitcoins annonce ce 2 décembre avoir levé 15 millions de dollars auprès de 13books Capital, AG2R La Mondiale, Plug and Play Ventures, Serena, Stillmark et Y Combinator. La start-up avait déjà bouclé un tour de table de 5 millions d'euros il y a tout juste un an, en décembre 2024.

Lancée en 2022, Bitstack "s'est donnée l'objectif d'aider les particuliers à protéger leur épargne de l'inflation", selon Alexandre Roubaud, CEO et cofondateur. Et si le cours du bitcoin est un peu secoué ces dernières semaines, cela ne semble pas inquiéter le dirigeant : "Il faut regarder sur le temps long. Quand on s'est lancé, le bitcoin était à 25 000 dollars. Sur le long terme, la tendance est haussière. C'est l'actif le plus performant de ces dix dernières années".

Concrètement, Bitstack permet à ses utilisateurs d'acquérir des bitcoins de deux façons. Ces derniers peuvent en acheter ou en vendre dès un euro sur l'application de la start-up. Autre moyen de posséder la reine des cryptomonnaies, Bitstack arrondit une dépense à l'euro supérieur et épargne la différence en bitcoin. "Par exemple, une dépense de 2,60 euros est arrondie à 3 euros et les 40 centimes sont épargnés en bitcoins", illustre Alexandre Roubaud.

300 000 utilisateurs

La jeune pousse, passée par Y Combinator en 2022, se rémunère via une commission de 1,49% sur les achats et les ventes de bitcoin passés sur sa plateforme. Elle assure compter 300 000 utilisateurs qui ont épargné plus de 300 millions d'euros en bitcoins et "avoir multiplié par dix son chiffre d'affaires sur les deux dernières années".

Bitstack, qui a obtenu le précieux agrément MiCA en juin dernier, entend profiter de cette levée de fonds pour débuter son expansion européenne. Et la start-up ne fait pas les choses à moitié puisqu'elle s'attaque à une dizaine de pays, dont l'Allemagne, l'Espagne, les Pays-Bas et l'Italie où elle est déjà disponible .

Le financement permet également à Bitstack d'étoffer son produit : "On lance un IBAN français et une nouvelle carte Bitstack qui permet notamment de gagner 1% en bitcoins sur toutes les dépenses en euros effectuées chez n'importe quel commerçant". Pour l'ensemble de ces objectifs, la start-up va renforcer ses équipes, et en particulier "la partie technique et la partie conformité". Au total, une vingtaine de recrutements sont prévus dans les douze prochains mois.