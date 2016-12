La croissance de l'e-commerce remonte à 16% en novembre

Particulièrement basse au 3ème trimestre, la croissance du commerce électronique français enregistre une belle progression juste à temps pour Noël.

En novembre, les dépenses en ligne des consommateurs français ont été 15,96% supérieures à leur niveau de novembre 2015, selon l'indice e-commerce mensuel du JDN. La croissance du secteur, tombée à 8,04% au 3ème trimestre, avait déjà rebondi à 12,16% en octobre. Ce regain de dynamisme se confirme donc en novembre, l'un des mois les plus importants de l'année pour nombre d'e-commerçants.

Rappelons néanmoins que novembre 2015 avait été marqué par les attentats du 13 novembre, qui avaient eu un effet significatif sur la consommation. L'e-commerce n'avait ainsi enregistré qu'une croissance de 7,82%. Cependant, la hausse des ventes en ligne était déjà tombée à 7,71% le mois précédent. Donc si la bonne performance de cette année cache un effet de rattrapage, il n'est sans doute pas attribuable aux seuls attentats.

Le chiffre d'affaires de l'e-commerce français a progressé de 15,96% entre novembre 2015 et 2016. © JDN

Le nombre d'achats en ligne, qui avait lui aussi molli cet été, progresse pour sa part de 19,66% entre novembre 2015 et 2016. Les plateformes de paiement de notre panel - Worldline, Payline by Monext, PayBox by Verifone et Ingenico ePayments - ont à elles quatre enregistré 72,6 millions de transactions en ligne par carte bancaire le mois dernier, contre 60,7 millions un an plus tôt.

Le nombre d'achats en ligne a progressé de 19,66% entre novembre 2015 et 2016. © JDN

Le montant moyen des transactions, en revanche, reprend sa chute. Il perd 39 centimes en un mois pour tomber en novembre à 67,90 euros, soit 3,09% de moins qu'un an avant. Les achats de petits cadeaux font traditionnellement de novembre et décembre les mois aux paniers moyens les plus bas de l'année. Avec le temps, le renforcement des promotions d'avant Noël, notamment lors de la semaine du Black Friday, tend à accentuer ce phénomène.

Le panier moyen de l'e-commerce s'établit à 67,90 euros en novembre 2016 © JDN

Méthodologie :

L'indice e-commerce du JDN présente l'évolution du nombre et de la valeur des paiements électroniques effectués par carte bancaire auprès d'e-commerçants français ayant opté pour les services de paiement en ligne proposés par les quatre acteurs de notre panel : Worldline, Payline by Monext, PayBox by Verifone et Ingenico ePayments. Le nombre de transactions par carte bancaire correspond à des paiements ayant abouti et non au nombre d'interrogations sur les serveurs de ces sociétés.

