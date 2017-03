Le paiement sans contact par smartphone va commencer à décoller

Sans parler encore de généralisation, on peut s'attendre à ce que les consommateurs français basculent peu à peu vers ce moyen de paiement.

Les consommateurs français ont beau rester très attachés au paiement par carte bancaire, l'omniprésence des smartphones dans leur vie devrait les conduire à les employer de plus en plus pour régler leurs achats en magasin par paiement sans contact. A l'heure actuelle, ils sont encore une large majorité (60%) à déclarer ne pas prévoir d'adopter ce moyen de paiement. Mais 20% affirment leur intention de l'utiliser plus fréquemment à l'avenir. 13% anticipent une utilisation stable et seulement 6% une utilisation moins fréquente. Des résultats issus d'une étude menée par Harris Interactive que notre partenaire Statista a rassemblés dans une infographie.

De plus, on peut s'attendre à ce que de leur côté les enseignes déploient et promeuvent plus largement cette possibilité, contribuant donc aussi à faire basculer leurs clients. L'impulsion des jeunes générations, déjà plus adeptes du paiement sans contact par smartphone, devrait aussi se répercuter sur les pratiques des autres catégories démographiques.

Statista édite un portail d'études et de statistiques provenant de plus de 18 000 sources.

