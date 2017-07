LeCiseau.fr boucle une première levée de fonds d'un million d'euros

Cette place de marché promet de remplir les salons de coiffure aux heures creuses grâce à des réductions de 50% sur les réservations en ligne.

La jeune pousse française LeCiseau.fr vient de boucler une première levée de fonds d'un million d'euro. Plus de 600 000 euros proviennent d'entrepreneurs du web et de business angels parmi lesquels Florian Grill, fondateur et président de CoSpirit MediaTrack, Françoise Tollet, cofondatrice et présidente de Business Digest, Vincent Gallot, CEO de Webqam ou encore Damien Anfroy, CEO de Dawa. Le reste est financé sous forme de prêts et subventions. LeCiseau.fr est "une place de marché qui permet de réserver en salon de coiffure pendant les heures creuses ou à la dernière minute, toujours à 50% de réduction garantie", explique Naël Hamameh, qui a cofondé la start-up avec Jean de La Porte.

Avec ce financement, LeCiseau compte se déployer partout en France

LeCiseau.fr a été créé le 13 juillet 2016 avec un capital de départ de 145 000 euros. Cette marketplace propose aujourd'hui ses services à Toulouse, Montpellier, Lyon et Bordeaux. Son site mobile a généré près de 5 000 réservations sur lesquelles la start-up prend 20% de commission. 200 000 euros de chiffres d'affaires ont été reversé aux salons.

D'abord l’Île-de-France

Avec ce financement, LeCiseau compte se déployer partout en France en commençant par Paris et sa région. Les réductions aux heures creuses seront accessibles aux Franciliens dès le quatrième trimestre de cette année dans une centaine de salons. L'équipe passera aussi de 6 à 15 personnes avec notamment des embauches de business développeurs et de commerciaux pour démarcher les professionnels. Incubée à Paris&Co depuis le 1er avril 2017 et par HEC, la jeune société envisage déjà une autre levée de fonds (Série A) en 2018 pour se développer sur tout le territoire.

