L’Insight-Driven Marketing : la boule de cristal des marques pour prédire les tendances de demain

Le web regorge de données, là je ne vous apprends rien. Or, aviez-vous imaginé que ces données, combinées à une analyse fine, peuvent apporter une information majeure sur votre marché et impacter directement la stratégie de votre entreprise ?

Prenez une pincée de données provenant du web et une cuillère de mentions sur les réseaux sociaux. Mixez le tout, ajoutez-y une dose d’intelligence artificielle, incorporez-y une analyse provenant d’un cerveau humain et cela vous donnera de l’insight driven !

Replacer le client au centre de la réflexion marketing

L’avenir appartient aux entreprises qui sont “customer centric”. La cigarette électronique a fait parler d’elle une dizaine d’années sur le web avant de devenir un phénomène de société. Le lancement secret de la Google Car a été trahi par une offre d’emploi. Les photos prises par des clients sur des salons professionnels et partagées sur les réseaux sociaux donnent aux concurrents un accès privilégié à des informations confidentielles. Tous ces exemples montrent qu’Internet et les réseaux sociaux permettent la détection de signaux faibles sur un marché, favorisant, entre autre, une sorte “d'espionnage industriel”.

Depuis toujours, lancer un produit implique de réaliser en amont des études traditionnelles auprès des clients ou des consommateurs pour identifier leurs besoins. Désormais, avec l’approche de l’insight-driven marketing, les marketeurs peuvent aller encore plus loin, en faisant l’extraction de la data online et en la transformant en insights. Ils peuvent ainsi tirer des informations plus fines, plus précises, entrer dans la tête des clients et découvrir leurs rêves.

Déceler les rêves inavoués des clients

La base du marketing c’est de comprendre les clients, de les décrypter, ce qui, avouons-le, devient de plus en plus difficile. Et pour les comprendre, il faut les écouter. Comme dans un couple, l’écoute est la clé du succès. Mais écouter ne suffit pas, après l’écoute, il faut analyser et agir. Si vous faites une enquête de satisfaction et que vous n’en tirez aucun enseignement, à quoi bon ! L’essence même de l’insight-driven marketing est de permettre aux marketeurs d’écouter, d’analyser et d’agir pour prendre un temps d’avance sur leur marché.

Découvrir ce dont rêveront ses clients demain, voici le désir le plus fou de toutes les directions et de leur marketing. Ce processus d’extraction intelligente qu’est l’insight-driven marketing permet de construire une stratégie marketing en fonction des sujets recherchés, de la cible auprès de laquelle communiquer et des segments sur lesquels investir.

De la data à l’insight pour définir sa stratégie

On passe ainsi du social listening, qui consistait à observer les tendances naissantes sur les réseaux sociaux, à la social intelligence, qui permet d'engager des conversations avec les consommateurs, et enfin aujourd'hui, à l'insight-driven marketing qui permet de transformer les insights en véritable leviers marketing actionnables. Désormais, la data se transforme en insight et s’analyse ; elle ne sert plus simplement à dégager des tendances, mais à les prédire pour accélérer la prise de décision. Quel est le bon mot à utiliser auprès de quel marché ? Quel influenceur solliciter ? La réponse se trouve sur le web qui abonde d’informations primordiales pour anticiper les tendances de demain, structurer la stratégie des marques et atteindre leurs cibles le plus efficacement possible.

Hier, les stratégies marketing étaient lancées sur 2, 3 ou 5 ans. Aujourd’hui, tout se fait dans l’immédiateté. Amazon met en ligne des milliers de nouveaux produits chaque jour; si un produit cartonne, il peut être sur l’e-shop dès le lendemain. L’insight-driven marketing livre une information qui permet de piloter et affiner les actions dans l’instantané. En effet, l’analyse permanente des données permet de savoir en temps réel comment fonctionne une campagne marketing, comment les clients interagissent avec la marque, comment une stratégie peut être affinée en fonction des résultats, comment il est possible de transformer les followers en clients, et les clients en ambassadeurs. Cela offre également aux entreprises une visibilité sur leur positionnement par rapport au marché et à leurs concurrents.

La data étant devenue autant un outil de monitoring que de benchmarking, les directions marketing peuvent désormais exploiter ces éléments pour prédire, construire, ajuster, évaluer et valoriser leurs stratégies à court et long terme.