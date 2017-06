Comment la technologie sera bientôt capable de guider nos vies

Bientôt, la convergence entre les technologies donnera naissance à un monde ultra-connecté.

En 2000, un câble de fibre sous-marin offrait une vitesse d'un peu plus de 2 giga bits par seconde (gbps). Quasiment une décennie plus tard, les clients avaient accès à des vitesses de transmission de 40 gbps, et seulement quelques années plus tard, cette vitesse atteignait 100 gbps, montrant que les capacités techniques du réseau augmentent avec la demande. Nous observons la même évolution fulgurante pour la connectivité personnelle.

Aujourd’hui la planète compte plus de trois milliards d’internautes en plus des milliards d’objets connectés liés aux trackers d'activité, aux stations d’accueil intelligentes de la maison, aux voitures connectées ou encore aux lampadaires publics. La dépendance à l'égard de la collecte rapide de données émanant de ces périphériques, et le croisement avec d'autres informations, conduit l'industrie et les consommateurs à rechercher des plateformes intégrées.

À l'heure actuelle, la coordination entre un point A et un point B est encore manquante. C’est pourquoi Forrester affirme que cette année les ingénieurs examineront plus de 19 nouveaux choix et protocoles de connectivité sans fil pour soutenir l'ensemble des divers appareils IoT d’une entreprise.

Imaginons par exemple, que vous vous apprêté à vous rendre à une réunion indiquée sur votre calendrier et que vous utilisez le GPS de votre téléphone pour y rendre. À l'heure actuelle votre application de navigation peut vous communiquer le temps de trajet en fonction du trafic mais ne peut pas vous informer sur les places de stationnement disponibles, c’est un service différent. A l’inverse l’application de stationnement ne peut pas vous communiquer le temps de trajet. Si vous ne consultez pas les différentes applications il y a des risques que vous arriviez certes sur le lieu de rendez-vous à l’heure mais le manque de places de stationnement disponibles peut vous obliger à vous garer trop loin, risquant de vous mettre en retard.

La nécessité d’avoir de multiples applications commencera à diminuer lorsque la convergence des technologies créera une synchronisation entre les applications. Gartner prévoit que 2017 verra 8,4 milliards d'appareils connectés en service dans le monde entier. Près des deux tiers d'entre eux seront des produits de consommation, en particulier des téléviseurs intelligents, des décodeurs et des appareils automobiles.

À mesure que notre dépendance à la technologie s'accroît, les plateformes desquelles dépendent le monde connecté deviendront plus interconnectées et dépendantes les unes des autres, créant ainsi un réseau homogène d’objets connectés. Le monde connecté commencera alors à fonctionner.

Nous avons déjà un aperçu cette intégration avec les assistants personnels. Des outils comme Alexa et Google Home commencent à se connecter à d’autres plateformes et périphériques, mais ils le font en arrière-plan. Aujourd’hui Alexa est juste un tas de fonctions de contrôle sur une boîte, ce n'est pas une boîte qui contrôle tout de manière native. Vous pouvez dire à Alexa que vous allumez la musique ou allumez les lumières, mais vous ne pouvez pas dire "Alexa lorsque la musique devient romantique, éteins les lumières."

A l’avenir, plutôt que d'avoir 50 applications pour vous informer sur un événement, les applications vont penser ensemble pour que par exemple lorsque vous revenez d'une séance de footing votre appareil, vous rappelle de boire de l'eau et de manger une banane parce que votre niveau de potassium est faible.

Cette convergence est susceptible de changer notre quotidien, mais elle ne se produira pas du jour au lendemain. En fait, il y aura probablement beaucoup de bouleversements technologiques et industriels avant que cela n’arrive. Tout comme nous avons vu la vitesse du réseau évoluer au cours des deux dernières décennies, de nouveaux développements comme la 5G continueront de stimuler l’innovation technologique.

La convergence et la consolidation des plateformes technologiques permettront aux individus et aux machines d'interagir d’une façon plus transparente que jamais. Il est clair que l'avenir du monde numérique réside dans les milliards d’objets connectés et comment ils interagissent les uns avec les autres. Créer ce monde où tous les réseaux et applications fonctionnent harmonieusement pour donner aux gens une expérience ultra-connectée et omniprésente est une tâche à laquelle les industriels doivent s'attaquer ensemble.