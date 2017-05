YouTube : douze ans d’évolution en quatre vidéos

Cela fera tout juste douze ans aujourd’hui que la première vidéo a été mise en ligne sur YouTube. La plateforme a donné naissance à tous les types de plateformes de visualisation en ligne connues aujourd’hui, depuis Netflix jusqu’à Facebook Live.

Avec 1 milliard d’utilisateurs dans le monde et une impressionnante moyenne de 500 heures de vidéo téléchargées sur YouTube chaque minute, cette révolution du contenu ne montre aucun signe de ralentissement. Afin de célébrer cette étape importante, nous avons dressé une liste de quatre clips qui traduit bien l’évolution de YouTube sur ces douze dernières années.

Moi au zoo



La vidéo à l’origine d’une véritable révolution numérique apparaît plutôt anodine. Elle illustre bien le côté « bricoleur » qui a caractérisé les premières années de YouTube, conçu parce que ses créateurs s’estimaient frustrés de ne disposer d'aucun endroit pour partager leurs vidéos. Ce n’est rien d’autre qu’une tranche de vie spontanée et peu travaillée. Mais à bien des égards, c’est justement ce sens du réalisme et de l’authenticité qui a propulsé YouTube au sommet et en a fait le monstre du partage de contenu qu’il est aujourd’hui.

Charlie a mordu mon doigt



Mise en ligne en 2007, la vidéo intitulée « Charlie a mordu mon doigt » constitue l’une des vidéos virales les plus connues de toute l’histoire de YouTube. Détrônée en 2011 de son titre de vidéo la plus regardée par “Baby”, de Justin Bieber, et l’essor des vidéos musicales VEVO, cette vidéo compte à ce jour plus de 847 millions de vues.

Le succès de cette vidéo a montré que même une famille normale pouvait toucher plusieurs centaines de millions de spectateurs. C’est important, parce que cela signifiait que pratiquement tout le monde, avec le bon contenu, pouvait tirer profit de l’énorme public de YouTube.

Depuis, nous avons vu des centaines de vidéos mises en ligne par des personnes ordinaires être visualisées par des millions de spectateurs, dans le monde entier. Ce nombre a augmenté de façon exponentielle ces dernières années, en grande partie du fait des améliorations apportées à la technologie de la vidéo mobile. Aujourd’hui, pratiquement tout le monde a une caméra dans sa poche, ce qui signifie que nous passons rarement à côté d’une opportunité de partager les moments extraordinaires, drôles ou émouvants de notre quotidien, qui nous réunissent.

Zoe Sugg compte un public de 10,5 millions d’abonnés sur YouTube, et on estime qu’elle gagne plus de 50 000 £ par mois grâce à sa chaîne dédiée aux modes de vie. Par bien des aspects, elle symbolise parfaitement l’essor des vloggers sur YouTube et souligne une tendance d’évolution vers une nouvelle ère de contenu pour la plateforme.

Ce qui différencie nettement les vloggers de nombreuses autres célébrités contemporaines, c’est leurs débuts très modestes. En démarrant leur carrière avec seulement une chambre à coucher et une caméra vidéo, les vloggers bénéficient d’une accessibilité et d’une authenticité avec lesquelles les célébrités traditionnelles ne peuvent tout simplement pas rivaliser. YouTube a très vite perçu le potentiel de rayonnement et l’influence des meilleurs vloggers et a ainsi créé le programme collaboratif « Partenaire YouTube », afin de les réunir sous une même enseigne.

Le rayonnement mondial de ces individus a permis à YouTube de bouleverser radicalement la façon de promouvoir son contenu et de collaborer au sein de la communauté, et d’en faire à son tour une formidable plateforme publicitaire pour n’importe quelle marque.

Diffusion de vidéos en temps réel et Réalité Virtuelle (VR)

D'une certaine manière, la plateforme de diffusion en direct de YouTube vient parfaitement “boucler la boucle” et rappelle la toute première vidéo postée sur YouTube, les vidéos en direct étant souvent spontanées et peu travaillées. Cependant, du fait du très large public désormais concerné, les entreprises investissent de plus en plus d’argent dans la création de contenus immersifs et attirants.

Prenons l’exemple de la récente diffusion en direct de la NASA. Plus de 50 ans après la diffusion planétaire des images des premiers pas de l’Homme sur la Lune, la NASA utilise aujourd’hui YouTube comme nouvelle plateforme de diffusion afin de susciter l’intérêt des nouvelles générations. Cette récente diffusion était révolutionnaire : il s’agissait de la toute première diffusion en direct à 360 degrés d’un lancement de fusée.

Devant l’essor de popularité et d’accessibilité des casques VR, les expériences vidéo en VR à 360 degrés semblent constituer la prochaine étape naturelle dans l’évolution de YouTube. Nous voyons de plus en plus apparaître de vidéos en réalité virtuelle, associées à une nouvelle façon d’explorer le contenu, et il est vraisemblable que nous en verrons de plus en plus, les casques VR pénétrant le marché à un rythme rapide.