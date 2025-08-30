3 millions de comptes en banque vont être fermés automatiquement : les clients doivent vite réagir

Toutes les banques sont obligées de procéder à ces fermetures de compte épargne.

Crédit Agricole, BNP Paribas, Société Générale, Banque Populaire... Aucune banque ne pourra y échapper. Dans tous les établissements bancaires du pays, des comptes vont être clôturés. Même si elles ne le souhaitent pas, les banques sont obligées de procéder à ces fermetures. Au total, 3 millions de clients vont ainsi perdre l'accès à leur compte épargne. Les personnes concernées ont donc tout intérêt à bien surveiller leur boite mail ou leur boite aux lettres cet été, car elles vont bientôt recevoir un courrier de leur banque.

Les épargnants visés par ces fermetures obligatoires sont les détenteurs d'un Plan Épargne Logement (PEL). Ce produit d'épargne réglementée permet aux particuliers de mettre des sous de côté, tout en bénéficiant d'un taux d'intérêt fixe pendant toute la durée du placement. Cet argent sert, comme son nom l'indique, à acquérir un bien immobilier. Après avoir conservé son PEL pendant au moins 4 ans, l'épargnant peut ensuite contracter un emprunt auprès de sa banque, avec des conditions avantageuses, pour acheter un logement. Or, beaucoup l'ignorent, mais les PEL ont une sorte de date de péremption. La faute à une réforme entrée en vigueur en 2011. Jusqu'à présent, les conséquences de cette réforme n'étaient pas palpables, désormais elles se font ressentir.

Les PEL ouverts après le 1er mars 2011 ont effectivement une durée limitée à 15 ans. Passé ce délai, les banques sont obligées de les clôturer. Ainsi, tous les PEL ouverts en 2011 vont être fermés en 2026 puisque l'échéance de 15 ans va expirer. Selon les données de la Banque de France, la période 2026-2030 va connaître une avalanche de fermetures automatiques de PEL. En effet, 36% des PEL détenus en France ont été ouverts entre 2011 et 2015. Par conséquent, 3 millions de PEL vont être fermés dans les 5 années à venir.

Lorsque ces PEL seront automatiquement clôturés, l'argent épargné ne disparaîtra pas pour autant. Les détenteurs pourront récupérer l'intégralité de leur capital et l'investir dans d'autres produits d'épargne. Parmi les alternatives figurent notamment les livrets d'épargne réglementée comme le Livret A, le LDDS, le LEP ou les contrats d'assurance-vie. Cependant, cette réorientation risque de s'accompagner d'une perte de rendement significative pour les épargnants. En effet, la plupart des produits d'épargne actuellement proposés affichent des taux d'intérêt nettement inférieurs à ceux des PEL qui vont être fermés. Les PEL ouverts entre 2003 et 2015 bénéficient d'un taux d'intérêt de 2,5%. Ce taux est bien supérieur aux rendements offerts par les placements évoqués précédemment.

Les épargnants qui souhaitent maintenir leur épargne sur un PEL peuvent également prendre contact avec leur banque pour en ouvrir un nouveau. Cette démarche leur permettra de conserver la promesse d'un emprunt bancaire avantageux, cependant le rendement offert par leur nouveau PEL sera bien moins alléchant. Depuis le 1er janvier 2025, les PEL ne proposent plus qu'un taux d'intérêt de 1,75%.

Enfin, une troisième option s'offre aux épargnants concernés par ces clôtures : utiliser leur épargne pour concrétiser leur projet immobilier. Les détenteurs peuvent se servir des fonds sur leur PEL pour se constituer un apport et souscrire à un crédit immobilier.