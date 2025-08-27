Les pensions de retraite et les salaires changent en septembre : un nouveau prélèvement est mis en place

Dès le 1er septembre une ligne va changer sur les bulletins de paie et sur les relevés des pensions de retraite.

Sur leur bulletin de paie ou sur leur relevé mensuel de pension, les salariés et les retraités vont bientôt remarquer un important changement. Parmi la myriade de lignes qui composent ces documents, un montant sera modifié dès le 1er septembre prochain. Dans certains cas, ce petit détail risque d'entraîner une perte d'argent conséquente pour les travailleurs ou les seniors concernés. La faute à l'administration fiscale...

Après avoir complété leur déclaration de revenus au printemps, les 40 millions de contribuables français pensaient peut-être en avoir fini avec le fisc pour cette année. En effet, la campagne fiscale semblait toucher à sa fin. 13,2 millions de contribuables ont reçu un remboursement d'environ 1 017 euros chacun, car ils ont payé trop d'impôts l'an dernier. A l'inverse, le fisc a réclamé en moyenne 1 901 euros à 13,1 millions d'autres contribuables qui, eux, n'en ont pas payé assez. Cependant, l'heure des comptes ne sonne pas nécessairement la fin des démarches à réaliser pour les contribuables.

Qu'ils aient été remboursés ou qu'ils doivent encore s'acquitter d'un reliquat d'impôt, nombreux sont les contribuables qui vont recevoir un courrier ou un mail de la Direction générale des finances publiques (DGFIP) dans les jours qui viennent. Ce message indiquera que leur prélèvement à la source va changer. Ce prélèvement est un pourcentage automatiquement déduit tous les mois des revenus (salaire, pension de retraite, etc) empochés par le contribuable. Ainsi, un salarié gagnant 1 940 euros nets par mois peut se voir appliquer un taux de prélèvement à la source de 4,4%, ce qui représente une retenue d'environ 93 euros par mois.

Si ce taux change au 1er septembre, c'est parce que l'administration fiscale en a calculé un nouveau selon les informations mentionnées par le contribuable dans sa dernière déclaration de revenus (déclaration 2025 des revenus perçus en 2024). Ce nouveau taux, est ensuite communiqué aux employeurs ou aux caisses de retraite, qui l'appliquent directement sur les salaires et les pensions de retraite versés tous les mois. En clair, le taux de prélèvement à la source qui s'applique dès septembre 2025 est calculé selon les revenus touchés en 2024.

Cette mécanique pose toutefois problème pour les contribuables dont la situation financière s'est détériorée au cours de l'année 2025 : à la suite d'un départ à la retraite ou d'une perte d'emploi par exemple. Ainsi, ces contribuables seront soumis, entre septembre 2025 et août 2026, à un taux de prélèvement à la source trop élevé par rapport à leurs revenus réels.

Afin d'éviter cette situation, il faut demander au fisc de modifier le taux de prélèvement à la source. Pour cela, il faut se rendre dans son espace personnel du site sur le site impot.gouv.fr, puis cliquer sur "Modifier mon prélèvement à la source". La démarche consiste à réaliser une estimation des revenus et des charges prévus pour l'année 2025/2026. Si cette estimation conduit à une réduction du prélèvement à la source supérieure à 5%, l'administration fiscale accepte de diminuer le taux.

La baisse de taux obtenue prend fin automatiquement le 31 décembre 2025. Les contribuables souhaitant maintenir ce taux réduit doivent donc renouveler leur demande avant le 6 décembre 2025 pour bénéficier de cette modération dès le mois de janvier 2026.