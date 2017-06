Les innovations retail les plus marquantes du mois

Comme chaque mois, focus sur les dernières innovations marquantes qui changent l’expérience shopping. Ce mois-ci, rendez-vous chez Sephora, Carrefour, Starbucks, Walmart et au festival Panorama à New York City.

LVMH rend les boutiques Séphora connectées

Le 26 avril dernier, le groupe Klépierre annonçait l’extension et la rénovation de son centre commercial Val d’Europe. C’est dans cette optique que la New Sephora Expérience voit le jour ; mais qu’est-ce donc ? L’enseigne française veut réinventer l’expérience de beauté de demain et profite de la rénovation du Val d’Europe pour faire de son magasin, le pilote de son nouveau concept. C’est d’ailleurs grâce à l’aide du groupe LVMH que Sephora s’autorise une remise en forme : 100% connectée et 100% expérience client. Plus que jamais, les clientes de la marque pourront bénéficier d’une expérience unique, reposant sur divers dispositifs mis à leur disposition tout au long de leur parcours en boutique. Ainsi, dès leur entrée en magasin, les clientes découvriront un écran connecté qui les immerge instantanément dans l’univers de la marque et sur lequel est affiché toutes les dernières nouveautés produits et conseils accompagnés de tutos pour les clientes. De plus, pour les aider à faire leur choix de maquillage (notamment de fond de teint), des Ipads et des miroirs connectés seront mis à leur disposition, prenant le rôle de véritables conseillers en image. A cela s’ajoute des ateliers de maquillage, disponibles dans la boutique, par le biais de « beauty classes ». De quoi recevoir tous les conseils avisés pour devenir une pro du make-up ! Ces nouveaux dispositifs, également présents dans la boutique Séphora à Nantes, verront bientôt le jour dans d’autres boutiques Sephora au fur des rénovations de magasins. Pour en savoir plus, cliquez ici.

Quand Carrefour à la main verte





Starbucks se connecte au Japon

A Villiers-en-Bière et en Seine-et-Marne, le géant de la distribution installe des potagers sur ses toits. Une première en France qui favorise et met en avant le développement de circuits courts au sein des magasins. Avec ce coup de maître, Carrefour donne le « LA » en cultivant dans son potager de plus de 1200 mètres carrés des plantes aromatiques de toutes les espèces : des légumes (de saison !), des fruits (de saison aussi), le tout dans des bacs hors-sol. Une fois mûrs, ils seront entreposés dans les rayons de l’hypermarché et vendus aux clients. Cette initiative s’inscrit dans la politique de RSE ( Responsabilité Sociale en Environnementale ) mais aussi dans l’optique de répondre aux attentes, toujours plus exigeantes et bio-écolo, des consommateurs. Faire de Carrefour un « lieu de vie » où les consommateurs ont envie de venir et d’acheter des produits dont on connait le « parcours », c’est l’objectif de cette opération qui espère voir ses potagers s’installer dans d’autres enseignes comme le carrefour Market de Charonne qui réfléchit d’ores et déjà à installer une serre sur le toit de son magasin en plein Paris ! Pour en savoir plus, cliquez ici

Starbucks élargit son écosystème numérique avec le lancement de son application mobile au Japon ! Dans le but de simplifier l’acte d’achat de ses consommateurs, la marque introduit son application et le paiement mobile associé dans ses Starbucks japonais. Ainsi, où qu’ils soient, les clients peuvent désormais payer leurs Muffins et Frappuccinos en quelques clics via leur smartphone. De plus, cet outil fournit également aux clients des informations gourmandes sur les derniers produits et offres, le tout en direct. Cette fonctionnalité était déjà disponible dans de nombreux pays, mais son expansion aux enseignes Starbucks du Japon permet ainsi de moderniser l’offre dans la région Asie-Pacifique, déjà très numérisée. En effet, en décembre 2015, la Chine ouvrait son premier magasin en ligne sur Tmall (BtoC) pour relier les clients chinois (on-line) avec l’expérience Starbucks en magasin. Ces aménagements innovants et prometteurs ne sont que le début d’une longue série déclare John Culver, président du groupe région Starbucks Chine / Asie-Pacifique : « Starbucks s'est engagé à explorer de nouvelles façons de tirer parti des innovations numériques pour ravir les clients et débloquer des opportunités de croissance à travers le pays. » Pour en savoir plus, cliquez ici.

Walmart fait peau neuve





Walmart teste de nouvelles fonctionnalités dans deux supermarchés récemment ouverts à Tomball, au Texas et à Lake Nona, en Floride. Au-delà de l’aspect architectural, les magasins ont été complètement repensés d’un point de vue technologique, toujours dans l’optique d’améliorer l’expérience de magasinage et de faciliter le parcours d’achat. Walmart a donc pensé la structuration de ses rayons pour qu’ils correspondent au mieux au parcours client, tout en optimisant leur temps « in store ». Dès leur entrée dans le magasin, les clients sont accueillis par une grande banque de scan « Scan & Co » qui leur permettent de scanner leurs produits pour éviter les caisses traditionnelles lors du paiement. Il est aussi possible de faire ses courses en deux temps ! Explication ; des écrans interactifs sont disposés dans les allées des supermarchés, offrant la possibilité de commander des produits, de les payer directement via l’écran et de venir les chercher quelques jours plus tard. Plus besoin de déambuler dans les allées des magasins le jour de votre dîner, vous pouvez dorénavant tout anticiper ! Walmart a aussi décidé de créer la « SmartLife » issue d’une nouvelle technologie interactive qui permet aux clients d’en savoir plus sur des produits connectés tels que : Google Home, Apple TV, les moniteurs pour bébés etc. Pour ce faire, rien de plus simple que de rechercher le produit en question sur un écran interactif et toutes les informations sont dispensées en un rien de temps. Finie la queue chez le boucher, vous pouvez aussi pré-commander votre barbecue du soir et venir le chercher après avoir fait toutes vos courses. Besoin d’un renseignement sur un produit ? Plus besoin d’aller à l’accueil pour tenter en vain de trouver un conseiller ; Walmart propose des boutons d’appels dans les rayons : meubles, peinture, sport et vélo pour qu’un expert vienne à votre rescousse. Vous l’aurez compris, l’innovation chez Walmart sert à gagner du temps et à optimiser le parcours d’achat in-store ! Pour en savoir plus, cliquez ici.

Les festival panorama digitalise l’art grâce au LAB





En juillet, le festival Panorama revient à New York City (pour la deuxième année consécutive), encore plus grand, encore plus incroyable et avec une programmation d’artistes toujours plus importante. Cette année, THE LAB (alimenté par HP) est au cœur de la création du festival et place l’art numérique expérimental au cœur des festivités. Au programme ? Six installations interactives et un vaste théâtre virtuel de 360 degrés. Cette aire de jeu, grandeur plus que nature allie subtilement la musique et la technologie pour offrir à tous les festivaliers une expérience unique, hors du commun. Petit focus sur quelques-unes de ces installations : le portrait du futur créé par Prism qui transforme votre mouvement en un film dynamique, mouvant et unique. SOFTlab crée un cube interactif composé de miroirs réactifs qui redirigent la lumière et le son en fonction des mouvements des festivaliers. Heartfelt utilise le corps des spectateurs pour en faire une chaîne humaine où passe l’électricité. La Dream Machine est une performance olfactive multijoueur qui combine l’odorat et le son, le toucher et la lumière dans une seule expérience interactive. Toutes ces activités (et d’autres) auront lieu dans le dôme, conçu et créé uniquement pour faire vivre des expériences inégalées où l’art, la technologie, la musique et le design ne font qu’un. A titre informatif, ce festival a lieu le 28, 29 et 30 juin. On se retrouve là-bas ! Pour en savoir plus, cliquez ici.