Le digital et l’émotion, deux piliers pour attirer les clients dans le magasin

Toujours plus connectés, informés et exigeants, les clients espèrent que le point de vente - qui enregistre encore 90% des ventes en Europe - sache se ré-inventer pour coller à leurs attentes.

Le magasin est plus que jamais incontournable : c’est l’unique endroit qui permet aux clients de visualiser le produit. Pour autant, le digital - en particulier le mobile - doit être intégré à la stratégie de vente pour s’adapter aux nouvelles habitudes d’achat des consommateurs. Le client mobile sera le déclencheur de la mutation digitale des points de vente.

Tantôt utilisé pour consulter ses réseaux sociaux , ses emails, ses sites web ou ses applications favorites, le mobile représente une sorte d’assistant du quotidien, surtout lorsqu’il s’agit d’effectuer des achats, produits comme services. Cette nouvelle manière de consommer nous vient de la génération Y, véritable digital native, et de la génération Z, friande de technologie et de facto une très forte attente autour du commerce de détail.Ces nouveaux clients connectés incitent les retailers à repenser totalement l’expérience magasin en fluidifiant le parcours d'achat qu’il soit online ou offline, en proposant du sûr-mesure, en offrant une large palette de produits continuellement disponibles, en faisant évoluer le vendeur en un super ambassadeur connecté, en anticipant les habitudes d’achat du consommateur… en bref, une expérience d’achat sans couture et orientée vers le client. En définitive, le commerce connecté et la digitalisation du parcours client sont devenus des enjeux de mutation incontournables pour les enseignes qui souhaitent attirer et tisser une relation durable avec le client mobile dans ses points de vente. Le magasin du futur ou l’alliance d’un lieu d’expérience et de relations humaines

Véritable carrefour de connexions émotionnelles, le magasin du futur s’ouvre aux relations humaines tout en s’appuyant sur les services du digital. Fini l’espace commercial synonyme de consommation de masse. Le point de vente du futur promeut le sûr mesure, l’innovation et la créativité pour offrir davantage à ses clients. Les quatre sens (toucher, odorat, vue, goût) du client seront mis à contribution au sein du magasin et permettront de re-tisser du lien avec le vendeur sans pour autant mettre de côté la commande en ligne depuis son mobile. L’effet de surprise pour le client vise à susciter plaisir et désir INstore et Online pour multiplier les connexions émotionnelles et offrir une relation humaine, tout en s’appuyant sur les services du digital.

Au-delà de l’effet "waou" provoqué en boutique avec des produits innovants, des offres attractives à prix avantageux et la valorisation originale des produits, le magasin du futur estompe les freins liés aux problèmes de stockage, met en valeur une partie de l’offre et « délègue » le reste au numérique. Véritable libérateur d’espaces, la technologie renforce son rôle social et rend l’espace commercial ludique et captivant. Désormais, le magasin devient un lieu de partage d’expérience, d’informations, de sensations et de divertissement dans l’univers de la marque.